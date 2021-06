Les vrais facteurs derrière la construction de l’équipe du Real Madrid pour la saison 2021-2022

Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Cela fait six ans qu’Ancelotti n’a pas siégé dans l’enceinte du Real Madrid. Malgré une demi-décennie à l’abri du chaud soleil de Madrid, l’Italien pourrait sortir un onze de départ presque identique à celui qu’il a le plus utilisé en 2015. Seuls deux joueurs de champ manquent – ​​Cristiano Ronaldo et James Rodriguez. L’homme qui vient de quitter le club, Zinedine Zidane, était un disciple d’Ancelotti. La façon dont ils voient le football, leur approche tactique du jeu et leur style de gestion ne sont pas trop différents. À toutes fins utiles, Carlo Ancelotti est un « candidat à la continuité ». Et c’est peut-être là que le problème se pose pour beaucoup de gens qui suivent le club ; la pensée de la continuité apporte un manque d’enthousiasme. Ancelotti sera le prolongement d’un projet dont la date d’expiration est dépassée depuis longtemps.

Le club est conscient d’une volonté de certains coins des fidèles madrilènes pour une “révolution”, mais c’est une “évolution” progressive qui est beaucoup plus probable. Beaucoup des clubs les plus précieux au monde, le Real Madrid et Barcelone en tête d’entre eux, ont vu leur réalité financière impactée par la pandémie de coronavirus. Handicapé par des contrats de joueurs lucratifs et peu de liquidités, le club peut vouloir faire une chose mais être contraint à une autre. Aujourd’hui, l’équipe du Real Madrid reste, au minimum, à 5 ou 6 recrues de qualité supérieure pour pouvoir concourir au plus haut niveau sur trois fronts. Lorsque Carlo Ancelotti et Jose Angel Sanchez s’assoient pour former l’équipe pour la saison à venir, comment mettent-ils en œuvre une évolution progressive ?

La plupart des directeurs sportifs, ou dans ce cas un cadre dans le moule de Jose Angel Sanchez, planifient toujours au moins deux ans à l’avance, a déclaré une source d’analyse de données à Managing Madrid. Une feuille de calcul, similaire mais beaucoup plus détaillée que celle ci-dessous, est utilisée pour identifier qui partira, qui sera promu, où augmenter les salaires et d’autres exigences en matière de constitution d’équipes.

*Remarque : Les chiffres des salaires ci-dessus ne sont pas officiels. Les chiffres ont été rassemblés sur la base des rapports de Sportekz et Salary Sport. La feuille de calcul fournie à titre d’exemple ne doit pas être utilisée comme un fait.

La réunion imminente entre Carlo et JAS verra une feuille de calcul de type similaire sur la table, associée aux chiffres du budget de l’année, ainsi que plusieurs rapports de l’équipe d’analyse des données. Comme toute entreprise, une projection et un plan seront ensuite mis en place pour construire la nouvelle escouade. Il y a généralement trois chiffres clés à examiner lors de l’évaluation d’un joueur. Leur valeur et leur importance sur le plan sportif, leur salaire contractuel + frais de transfert non amortis, et la durée de leur contrat. Si Madrid se fixe une prévision budgétaire d’environ 100 millions d’euros de frais de transfert et de réduction de la masse salariale de 20 % en raison de la pandémie, alors les deux hommes peuvent commencer par la masse salariale et s’organiser par hiérarchie (du salaire le plus élevé au plus bas) .

Parmi les 10 meilleurs salariés du Real Madrid, au moins quatre noms se distinguent par leur manque de production et de performance. Eden Hazard, Gareth Bale, Luka Jovic et Marcelo se combinent pour gagner environ 63 millions d’euros par an. Immédiatement, ces noms seraient probablement identifiés comme consommables. Sergio Ramos, à 35 ans et avec un remplaçant prêt à l’emploi déjà apporté, semble également consommable. Encore plus bas dans la liste, Isco et Alvaro Odriozola, chacun perçoit des salaires élevés pour des performances décevantes sur le terrain. Parvenir à décharger ces sept joueurs se traduirait par une économie d’environ 100 millions d’euros sur les salaires, ce qui réduirait la facture de 40 % – laissant encore de la place dans le budget pour réinvestir dans des alternatives moins chères et probablement plus jeunes.

Identifier ces acteurs comme « consomptibles » est une chose, mais les vendre dans un marché déprimé en est une autre. Aucun club sain d’esprit ne s’approchera même des salaires versés à Eden Hazard et Gareth Bale. Les acheteurs potentiels ne fourniraient pas de frais de transfert en plus de ces chiffres. Eden Hazard a été acheté pour 120 millions d’euros en 2019, ce qui signifie que des frais de transfert d’au moins 72 millions d’euros sont nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité de son transfert. Aucun club, pas même son cher Chelsea, ne constituerait un package total (salaire, bonus, frais de transfert) d’une valeur de près de 100 millions d’euros pour un joueur de 30 ans sujet aux blessures. Luka Jovic, un joueur qui a eu du mal à s’adapter au club malgré son talent inné, a toujours besoin d’une indemnité de transfert entrante de l’ordre de 40 millions d’euros pour atteindre l’équilibre sur le coût amorti restant de son transfert. Même alors, le Serbe devrait probablement accepter une baisse de salaire dans le club qu’il rejoint. Tous les joueurs ne sont pas prêts à accepter cette coupe, comme cela a été prouvé avec Mariano Diaz dans le passé.

Face à des conditions de marché difficiles ou simplement à la réticence des joueurs, un club est obligé de se tourner vers des actifs plus précieux – ceux qui sont des pièces attrayantes pour les autres clubs et peuvent rapporter des frais de transfert importants. Raphael Varane, Marco Asensio et même Borja Mayoral relèvent de ce parapluie. Parce qu’ils ont été formés à l’académie ou qu’ils font partie du club depuis plusieurs années, il n’y a pas de frais de transfert non amortis liés à leur contrat. Cela signifie que le club n’a pas besoin de frais de transfert minimum pour atteindre le seuil de rentabilité ou réaliser un profit. Il n’y a pas 40 millions d’euros d’encours dans les livres, comme c’est le cas pour Luka Jovic. Ainsi, les frais de transfert de ces joueurs apportent un bénéfice pur au club et effacent leurs salaires correspondants qui peuvent ensuite être investis dans un autre joueur.

Un exemple de scénario hypothétique pour cet été à venir pourrait être le départ potentiel de Raphaël Varane. On peut présumer que le défenseur central français est à juste titre mécontent qu’un nouveau défenseur central (Alaba) ait été recruté avec des salaires nettement plus élevés. Son partenaire actuel au cœur de la défense, Sergio Ramos, fait le double de ce qu’il gagne. Comparé aux meilleurs chiens de Premier League – que Varane peut compter comme son égal – le Français n’est pas payé près de ce que le marché commande. Ainsi, si le Real Madrid décide qu’il ne peut pas se permettre d’augmenter son salaire, alors saisir des frais de transfert pour un joueur à son apogée avec seulement un an restant sur l’accord commence à avoir du sens.

Disons que le Real Madrid accepte une offre de 40 millions d’euros pour son défenseur central, il a alors un bénéfice de 48 millions d’euros (salaire + frais de transfert) ajouté aux livres pour la saison en cours. S’ils achètent ensuite quelqu’un comme Jules Kounde à Séville pour 65 millions d’euros, sur le plan comptable, ils se retrouveront probablement avec un bénéfice de 32 millions d’euros pour l’année.

Comment diable est-ce possible étant donné qu’ils ont dépensé 65 millions d’euros pour les seuls frais de transfert et n’ont rapporté que 48 millions d’euros avec le départ de Varane? Tout se résume au processus comptable utilisé dans le football. À long terme, il pourrait en être de même pour Madrid de renouveler le contrat de Varane plutôt que d’investir à Koundé, mais sur une base strictement d’un an – Madrid pourrait afficher un bénéfice net de 32 millions d’euros. Cela est possible car Kounde signerait probablement un contrat de six ans d’une valeur d’environ 5 millions d’euros par an. En divisant ses frais de transfert (65 millions d’euros) par la durée du contrat (6) puis en ajoutant son salaire annuel (5 millions d’euros), vous obtenez un total de 15,8 millions d’euros (hors bonus). En prenant le bénéfice pur de l’année de Varane, 48 millions d’euros, et en soustrayant une année amortie du contrat de Koundé (15,8 €), vous obtenez un bénéfice de 32 millions d’euros. Magie comptable, hein ? Les années suivantes du contrat de Kounde ne rapporteront aucun bénéfice, mais si le club venait de renouveler Varane avec un salaire d’environ 15 millions d’euros, ils auraient perdu tout bénéfice ensemble.

Comme tout joueur, la situation de Raphaël Varane est complexe. Des mouvements potentiels au sein de l’équipe pourraient dicter l’offre de renouvellement que le Real Madrid présente à son co-capitaine. Si Sergio Ramos quitte finalement le club après 16 ans, il pourrait y avoir des fonds supplémentaires pour augmenter le salaire du Français. Jose Angel Sanchez et Carlo Ancelloti doivent constituer une équipe en tenant compte des quotas d’effectifs de l’UEFA. L’instance européenne requiert au moins 8 joueurs “formés en club” ou “formés associés” au sein de l’effectif :

« Il y a deux catégories :

1. Joueurs formés au club – joueurs inscrits dans les livres d’un club pendant trois ans, âgés de 15 à 21 ans ;

2. Joueurs formés par l’association – joueurs qui figuraient dans les livres d’un autre club dans la même association pendant trois ans entre 15 et 21 ans. Aucun club ne peut avoir plus de quatre joueurs formés par l’association parmi ses huit nominés sur la liste A. – UEFA.com

Varane, ayant rejoint le club à l’âge de 18 ans, se qualifie en tant que joueur formé au club, augmentant sa valeur pour l’équipe du Real Madrid. Si Varane devait partir, alors Madrid serait obligé de promouvoir un membre de l’équipe de jeunes dans la première équipe, de ramener un prêteur comme Fran Garcia ou Borja Mayoral, ou de racheter un ancien joueur formé comme Jorge De Frutos. Le départ de Varane pourrait en théorie nécessiter l’achat ou la promotion de deux joueurs : un nouveau défenseur central et un joueur formé localement.

Il y a encore un autre obstacle dans le processus de constitution de l’équipe, la Liga ayant des exigences spécifiques concernant les places sur la liste «non-UE». Un club peut avoir un total de 5 joueurs non européens dans sa liste, mais seulement 3 peuvent se qualifier pour la liste du jour du match. La liste actuelle des joueurs non européens du Real Madrid comprend: Vinicius JR, Rodrygo Goes, Eder Militao, Takefusa Kubo et Reinier Jesus. Cet été, Vincius JR se qualifie pour recevoir son passeport espagnol et ouvrirait ensuite une autre place dans la liste. Takefusa Kubo et Reinier Jesus pourraient finir par concourir pour la place, ou, un autre joueur non européen pourrait être amené dans le club pour renforcer la liste. Si Kubo et Reinier ne parviennent pas à convaincre Ancelotti, une autre année de prêt est probable pour les deux.

Si le Real Madrid doit réaliser une sorte de remaniement de l’équipe cette année, beaucoup dépendra de qui ils peuvent vendre et de la valeur que les joueurs accordent aux livres comptables pour la saison 2021-2022. Dans les conditions actuelles du marché, aucun joueur ne peut être véritablement considéré comme « intransférable ». Madrid ne dépend pas d’eux-mêmes, ce à quoi le club n’a jamais vraiment été habitué au cours des années précédentes. Les offres qui arrivent et les mouvements du marché qui se déroulent avant eux dicteront ce que le Real Madrid peut et ne peut pas faire pour façonner sa nouvelle équipe. Madrid, à l’heure actuelle, n’est pas la force dominante sur le marché comme un PSG ou une City, ce qui signifie qu’ils doivent évaluer d’autres mouvements avant d’exécuter le leur. On peut affirmer que cet été, plus que toute autre fenêtre de transfert récente avant elle, la saison idiote du Real Madrid ne sera pas terminée avant la fermeture officielle de la fenêtre.