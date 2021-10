Les vrais projets décentralisés posent un défi à la réglementation de la cryptographie – Réglementation Bitcoin News

Un commissaire de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré que les véritables projets décentralisés posent un défi à la réglementation de la cryptographie. Notant que « la finance décentralisée porte en elle-même une certaine capacité d’autorégulation », a déclaré le commissaire, « nous devons en tenir compte lorsque nous concevons un système de réglementation ».

Le commissaire de la SEC, Peirce, discute de la réglementation de la cryptographie et de la finance décentralisée

La commissaire de la SEC, Hester Peirce, a parlé de la réglementation des crypto-monnaies dans une interview avec Yahoo Finance, publiée la semaine dernière. Peirce est également connue dans la communauté crypto comme « crypto mom » pour sa connaissance et son soutien de l’espace crypto.

On lui a demandé si la SEC avait du mal à rattraper les développements dans l’espace et les protocoles cryptographiques qui progressent et changent très rapidement au quotidien.

« Il est certainement difficile pour un régulateur de rester au courant des développements en matière de défi [decentralized finance] et crypto plus généralement », a admis Peirce. Cependant, elle a noté :

Les gens ne devraient pas supposer que la SEC ne peut se concentrer que sur une seule chose. La SEC a beaucoup de ressources et peut s’occuper de beaucoup de choses simultanément.

« Donc, soyez conscient de cela, et vous devez vous demander si les lois sur les valeurs mobilières s’appliquent à ce que vous faites et consulter des avocats si nécessaire », a-t-elle recommandé.

Le commissaire a ajouté : « Le monde décentralisé est un monde très nouveau pour nous car nous sommes habitués à traiter avec de grands intermédiaires centralisés, généralement de grande taille. Les vrais projets décentralisés posent donc un défi. Peirce a averti :

Je pense que ce dont je voudrais avertir les gens, c’est que parfois quelque chose prétend être décentralisé et ne l’est pas, et qu’il existe en fait une entité centralisée, et je pense que les régulateurs se tourneront certainement vers cette entité centralisée.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a également déclaré que de nombreuses plates-formes prétendant être décentralisées étaient en fait centralisées. Il a déclaré au sénateur Elizabeth Warren en septembre que de nombreuses plates-formes « ne sont décentralisées que par le nom », citant qu' »il existe un accord d’utilisation ». En outre, il a déclaré que de nombreux jetons cotés sur les bourses de crypto-monnaie sont en fait des valeurs mobilières, déclarant au Congrès qu’ils avaient besoin de plus de réglementation.

Peirce a expliqué plus loin :

La finance décentralisée porte en elle-même une certaine capacité d’autorégulation. Et je pense que nous devons en tenir compte lorsque nous concevons un système de réglementation.

Commentant la réglementation de la crypto-monnaie, le commissaire a déclaré: « Cela me déconcerte que depuis trois ans maintenant je demande une clarté réglementaire et nous ne pouvons pas en fournir. »

Elle a ajouté : « Je pense que cela devient vraiment un énorme obstacle pour que cette industrie puisse se développer de manière sûre mais aussi d’une manière qui permette à l’innovation de se produire. Et c’est vraiment dommage pour moi que nous ne prenions pas simplement le rôle de régulateurs pour développer un cadre réglementaire. »

