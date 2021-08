Les vrais sentiments de Liverpool font surface à propos d’un accord qu’ils ne feraient pas «même gratuitement»

in

Les véritables sentiments de Liverpool concernant un ancien joueur qui a joué un rôle central ont été révélés de manière accablante pour l’ex-Rouge.

Sous FSG et le gourou des transferts Michael Edwards, Liverpool ont été largement acclamés pour la façon dont ils ont opéré sur le marché des transferts. Leurs signatures de grands noms échouent rarement à faire la note. De plus, le club a généré des frais importants pour les joueurs jugés pas assez bons pour casser la première équipe.

Avec une expérience éprouvée derrière eux, il n’est peut-être pas surprenant de voir Liverpool refuser son opportunité de 18 millions de livres sterling de signer Ozan Kabak pour un contrat permanent cet été.

L’international turc est arrivé en prêt en janvier au milieu d’une crise de blessures sans précédent au centre. Après avoir surmonté les difficultés initiales, Kabak s’est admirablement comporté dans la dernière ligne droite pour aider Liverpool à obtenir une troisième place.

L’arrivée d’Ibrahima Konaté a assuré que Kabak n’était plus nécessaire. Mais avec le club parent Schalke souffrant de la relégation de la Bundesliga, Kabak a été invité à trouver un nouveau club.

Jusqu’à présent, l’intérêt réel a été mince sur le terrain, et selon le Liverpool Echo, Liverpool ne ramènerait pas Kabak “même gratuitement”.

C’est un acte d’accusation accablant pour un joueur qui a joué un rôle si crucial la saison dernière. Maintenant, le journaliste de football allemand Constantin Eckner a décrit l’été de Kabak jusqu’à présent comme une « situation étrange ».

S’adressant au podcast Blood Red (via le Liverpool Echo); Eckner a déclaré: «Kabak est bien noté, mais Schalke a besoin de lui car ils ne peuvent pas le payer – c’est la situation.

“Kabak devait reprendre l’entraînement avec Schalke après ses vacances après l’Euro. Mais ils lui ont dit d’avoir plus de jours de congé pour trouver un nouveau club. Il a le droit de s’entraîner s’il le veut, mais ça ne sert à rien ! C’est une situation vraiment étrange.

« La première pensée il y a quelques mois était qu’il resterait avec Liverpool. Ce n’était pas les pires six mois de sa carrière et il a fait un travail décent, jouant aux côtés de Nat Phillips et de tout le reste de la défense.

“Mais après avoir signé Konate, il n’y avait probablement aucun moyen qu’ils signent également Kabak à ce stade avec le retour de trois défenseurs de premier choix.”

L’intérêt d’autres prétendants Prem « n’est allé nulle part »

Leicester et Crystal Palace avaient tous deux été présentés comme des points d’atterrissage potentiels, bien que ces sentiers soient devenus froids depuis.

Eckner a ajouté : « La pensée suivante était qu’il pourrait aller à Leicester parce que Brendan Rodgers joue un back-trois et ils ont quatre défenseurs de premier ordre et en ajouter un de plus était raisonnable. Mais les négociations n’ont abouti à rien.

« Ensuite, Schalke était en pourparlers avec Crystal Palace. Mais ils ont ensuite signé Joachim Andersen de Lyon pour 27 millions d’euros – il n’ira donc probablement plus au Palace.

“Les clubs sont intéressés, mais ils trouvent ensuite quelqu’un d’autre qui est plus convaincant et Kabak est toujours dehors dans la rue sous la pluie.”

“Schalke pourrait même résilier son contrat avant la fin du mois d’août pour qu’il ait le temps de trouver un nouveau club.

«Mais c’est vraiment bizarre d’avoir quelqu’un comme lui sur le marché et de mendier pour un club. Ce n’est pas comme s’il essayait de rejoindre le Real Madrid ou quelque chose du genre !

