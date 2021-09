Les W Series annulent le GP du Mexique en raison d’une nouvelle date de course en F1

in

La finale mexicaine de la série W a été annulée en raison du recul de la course de F1.

Le plan initial était de mettre fin à la campagne 2021 de la W Series au Mexique, la dernière course ayant lieu le même week-end que l’événement F1.

Cependant, cet événement a récemment été repoussé d’une semaine dans le cadre d’un réaménagement final du calendrier, ce qui a obligé les W Series à annuler complètement leur course là-bas.

“Nous sommes bien sûr déçus de ne pas pouvoir conclure notre saison 2021 à l’Autodromo Hermanos Rodriguez, où le soutien aux W Series et à notre mission est très fort”, a déclaré Catherine Bond Muir, PDG.

“Cependant, les changements apportés au calendrier de la Formule 1 auraient entraîné une course W Series autonome là-bas, ce qui aurait été logistiquement impossible pour nous.

“Ce sera une manière appropriée de mettre fin à notre saison de huit courses haletante et pleine d’action, et promet d’être un week-end très spécial alors que nous célébrons tout ce que la W Series représente et les pas de géant que nous avons réalisés depuis son lancement il y a trois ans. “

Au lieu de cela, la saison se terminera avec un double titre au Circuit of the Americas à Austin.

Les deux courses se dérouleront consécutivement sur deux jours consécutifs le même week-end que le Grand Prix F1 des États-Unis.

Muir dit qu’elle aurait eu du mal à croire au début de la série de pouvoir organiser deux courses lors d’un week-end aussi prestigieux dans le sport automobile.

“Si vous m’aviez dit que nous organiserions deux courses le même week-end lors de l’un des événements phares de la F1 lors de notre deuxième saison seulement, je me serais pincé”, a-t-elle ajouté.

« Les pilotes de la série W ont déjà produit de nombreuses courses merveilleuses cette année, saisissant leur opportunité de briller sur la plus grande scène de la course automobile.

“Je sais qu’ils repartiront à fond au COTA où tout sera en jeu et une fin de saison en tribune est garantie avec Alice Powell et Jamie Chadwick au niveau des points en tête du classement du championnat.”