Les Wanderers rendent hommage à «un géant sur le terrain et un gentleman en dehors»

La légende des loups et de l’Angleterre, Ron Flowers, est décédée à l’âge de 87 ans.

L’ancien milieu de terrain a fait plus de 500 apparitions pour les Wanderers au cours d’une brillante carrière entre 1952 et 1967.

Flowers était un footballeur exceptionnellement doué

L’ancien milieu de terrain (à droite) restera dans les mémoires des fans des Wolves et de l’Angleterre

Il a remporté trois titres de première division, la FA Cup, et faisait également partie de la célèbre équipe gagnante de la Coupe du monde de Sir Alf Ramsey en 1966.

Une déclaration sur le fil Twitter officiel des Wolves disait : « Nous sommes profondément attristés d’annoncer le décès de la légende du club et vice-président Ron Flowers MBE à l’âge de 87 ans.

« Un géant sur le terrain et un gentleman en dehors. Il y aura beaucoup de gens qui se souviendront de Ron aujourd’hui et toutes nos pensées vont à ceux qui l’ont connu et aimé.

Flowers faisait partie de l’équipe gagnante de la Coupe du monde 1966

Flowers, un joueur créatif en avance sur son temps, a joué pour les Trois Lions lors de la Coupe du monde de 1962 et a fait partie de l’équipe de 1966 en tant que joueur le plus âgé, âgé de 33 ans.

Bien qu’il n’ait pas participé au tournoi à domicile, Flowers a reçu une médaille de vainqueur en 2009 et un MBE dans la liste des honneurs du Nouvel An 2021.

Chez les Wolves, il restera dans les mémoires comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du club, actuellement cinquième sur leur liste d’apparitions de tous les temps.