Les Warriors attaquent les Staples et préviennent : ils sont de retour

Victoire de Les guerriers de l’État d’or en vue de Les Lakers de Los Angeles au Staples Center par 121-114 dans un duel égal que l’équipe de Bay a fini par remporter grâce à l’utilisation de leurs ressources offensives illimitées au quatrième quart. Superbe démonstration du jeu de Steve Kerr, qui a terminé avec 30 passes décisives dans un match dans lequel ils ont clairement indiqué que cette année, ils allaient à tout. A Los Angeles, en revanche, même problème que l’an dernier : beaucoup de James Lebron et Anthony Davis et rien du reste.

Stephen Curry, mauvais au tir (5 sur 21 en field goal et 2 sur 8 en triples), a terminé le duel avec 21 points, 10 rebonds et 10 passes décisives. Jordan Poole, sensationnel comme en pré-saison, est passé à 20 unités. Du banc, un grand match de Nemanja Bjelica (15 points, 11 rebonds et 4 passes) et une belle prestation de Damion Lee (15 points) et Andre Iguodala (défense et 12 points). Aussi, 12 points et Andrew Wiggins et 6 passes décisives de Draymond Green. L’attaque de la Baie a parfaitement fonctionné.

Chez les rookies, au-delà de Bjelica, Otto Porter a contribué 5 points en 12 minutes et le rookie Moses Moody est passé à 2 points en 6 minutes.

GODETS. pic.twitter.com/pNHJHN6WD2 – Golden State Warriors (@warriors) 20 octobre 2021

LeBron, Davis et rien d’autre

Les Lakers sont restés vivants dans le match jusqu’au bout grâce à leurs deux stars. LeBron James a terminé avec 34 points, 11 rebonds et 5 passes décisives et Anthony Davis avec 33 points et onze sacs. Personne d’autre à Los Angeles n’a atteint dix points. Débuts horribles pour Russell Westbrook, qui a terminé avec 8 points (4 sur 13 aux tirs et 0 sur 4 aux triples) et -23 avec lui sur la piste. Carmelo Anthony est parti jusqu’à 9 heures.