Les Warriors battent le Japon et restent invaincus

12/08/2021 à 22:33 CET

Daniel Gonzalez

L’équipe espagnole a remporté le premier tour du « Tour principal » en battant le Japon 28-26 dans un match difficile. Après un bon départ pour les Espagnols, où ils ont pris l’avantage au tableau d’affichage, les Japonais ont réussi à égaliser à la mi-temps. Au second semestre, ceux de José Ignacio Prades ils ont dominé le match, notamment en défense, et ont réussi à remporter la victoire.

ESP

JAP

Espagne

Sylvie ; Carmen (2), Gassama (2), Espinola, Gutiérrez (3), Barbosa (5), Arcos (2) -sept de départ- Arderius, Campos (1), Castellanos, Echeverría (5), Fernandez (3), González , Hernández (1), Lopez, Navarro, Rodríguez (4).

Japon

Vase; Aizawa (7), Fujita, Matsumoto (7), Nagata (1), Nakayama (5), Ohyama (1) -sept de départ- Hattori (1), Iwabuchi, Kametani, Kitahara, Kondo (3), Ohmatsuzawa, Sahara ( 1), Yamamoto, Yoshidome.

Partielles toutes les cinq minutes

3-1, 7-3, 8-6, 10-10, 12-11 et 15-15 / 18-16, 19-17, 21-19, 24-21, 25-23 et 28-26.

Arbitre

Samir Krichen et Samir Makhlouf (Tunisie). Gutiérrez, Espínola / Sahara, Aizawa, Kitahara ont été exclus.

Incidents

Match correspondant à la première journée du « Tour principal » de la Coupe du monde de handball féminin.

Les Guerreras sont mieux entrés dans le match et ont marqué deux buts dans les deux premières minutes. La première suspension est survenue après le deuxième but, quand Espinola poussé Nakayama, qui marquerait à partir de sept mètres pour raccourcir les distances. Les Espagnols ont réagi en augmentant l’avance à 7-3 à la 10e minute du match. Les Japonais se sont améliorés dans le jeu et ont créé des problèmes avec leurs attaques continues. Sylvie il a réalisé six arrêts au premier quart du match et a soutenu l’Espagne dans les pires moments de la première mi-temps. Mais malgré la bonne performance du Valencien, le Japon a réussi à égaliser le match, qui s’est arrêté avec 15-15 à la lumière. Les Warriors se sont retrouvés sans gagner une première mi-temps pour la première fois de cette Coupe du monde.

L’Espagne était meilleure à la pause, mais n’a pas réussi à s’éloigner du Japon au tableau d’affichage. Les Guerreras ont marqué deux buts pour déséquilibrer le match dans les premières minutes, mais les Japonais ont gardé le pouls. Le rythme des buts de Echeverria, qui a été récompensé comme le meilleur joueur du match, a permis à l’équipe de rester en tête. Cependant, le Japon s’est amélioré dans la dernière étape du match. Un beau but de Barbosa Quand c’était le plus nécessaire, il a augmenté la distance à 4 buts avec 1 minute à jouer. Les Japonais ont répondu avec deux buts dans les jeux suivants, mais n’ont pas réussi à éviter la défaite.

Les Guerreras accumulent 6 points, égalant le Brésil et affronteront la Croatie vendredi prochain à 20h30 dans le deuxième match du ‘Main Round’.