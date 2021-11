Les Warriors battent les Nets, avec un Curry marquant 37 points.

17/11/2021 à 07:18 CET

Le meneur Stephen Curry a retrouvé sa meilleure inspiration pour marquer et a contribué 37 points en tant que leader de l’attaque de la Golden State Warriors, qui a battu à domicile par 99-117 à Filets de Brooklyn.

Avec sa victoire, la huitième des 10 derniers matchs, les Warriors continuent de dominer la ligue, avec une avance de 1,5 match sur ses plus proches suivis, les Phoenix Suns et les Washington Wizards.

Dans le duel des équipes dirigeantes de la division, les Les Warriors ont imposé leur qualité de jeu et sont au sommet du Pacifiquetandis que les Nets mènent l’Atlantique.

Lors de l’attaque, le Les guerriers ont marqué 52 pour cent (41-79) de leurs buts sur le terrain, de seulement 29 % (34 sur 88) pour les Nets.

Curry joué 29 minutes et a fait 12 des 19 buts sur le terrainIl a fait 9 triples sur 14 et était parfait en personnel avec 4 sur 4. Il a ajouté sept rebonds, cinq passes décisives et deux récupérations de balle à son attaque.

L’attaquant canadien Andrew Wiggins avait 19 points et le gardien Jordan Poole avait 17 points avec les Warriors, qui se sont améliorés à 12-2, les meilleurs de la Conférence Ouest et de la ligue.

L’attaquant mexicain Juan Toscano-Anderson, sorti de la réserve, a joué cinq minutes avec les Warriors et a contribué au rebond avec deux revirements sans faire de tir au panier.

Les Nets (10-5) avaient la garde James Harden comme son meilleur buteur en marquant 24 points, dont deux 3 points sur six tentatives, quatre rebonds et quatre passes décisives.

Le meilleur buteur des Nets, attaquant Kevin Durant, ancien coéquipier de Curry, cette fois n’a pas pu le vaincre dans le jeu individuel, reste avec 19 points après avoir marqué 6 des 19 buts sur le terrain , dont deux triples sur six tentatives, et 5 sur 6 de la ligne du personnel.

Aussi capturé cinq rebonds et distribué trois passes décisives cela n’a pas empêché la défaite des Nets. L’attaquant Bruce Brown a terminé avec 14 points et a complété la liste des trois joueurs de l’équipe de Brooklyn qui ont terminé avec des numéros à deux chiffres.