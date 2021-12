Les Warriors brisent la séquence de 18 victoires consécutives des Phoenix Suns

Ce ne pouvait pas être une autre équipe qui Guerriers de l’état d’or (même s’il devait se rendre à la deuxième fois) celui qui a brisé ce qui semblait être une séquence de victoires sans fin Soleils de phénix en NBA. La franchise de Steve Kerr a réussi à battre celle de Monty Williams sur le score de 96-118, laissant la marque historique des Suns eux-mêmes en 18 victoires.

Malgré le fait qu’en termes de buteur Stephen Curry a guidé le triomphe des Warriors (23 points en plus de cinq rebonds et cinq passes décisives), le MVP du match n’a été autre que Draymond vert. Le défenseur de GSW continue de prouver qu’il est l’un des meilleurs au monde et a déchaîné Phoenix avec une performance de neuf points, neuf rebonds, neuf passes décisives, six interceptions et trois blocs.

Il est également intéressant de noter dans Golden State Warriors la contribution de la deuxième unité aujourd’hui. Entre Gary Payton II (19 ans), Juan Toscano-Anderson (17 ans) et Nemanja Bjelica (8) ont contribué un total de 44 points clés pour le développement de la victoire.

Juan Toscano-Anderson et Gary Payton II ont fourni une grande étincelle sur le banc ce soir – pic.twitter.com/eOK2Nndvl8 – Golden State Warriors (@warriors) 4 décembre 2021

Par les Suns, cela n’a pas été leur meilleur match loin de là. Sans Devin Booker, Chris Paul n’a pas réussi à briller comme il l’a fait cette saison (12 points et huit passes décisives ce soir). Le plus marquant a été un DeAndre Ayton (23 points et six rebonds) qui continue de se confirmer comme l’un des meilleurs centres offensifs du moment.

Le règne des guerriers

Cette victoire des Warriors leur permet de continuer à mener la Conférence Ouest avec une fiche de 19-3, tandis que les Phoenix Suns sont deuxièmes avec une fiche très similaire de 19-4.