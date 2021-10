Les Warriors continuent imparable : ils craignent le rythme de Curry

Victoria a travaillé de Guerriers de l’état d’or avant certains Le tonnerre d’Oklahoma City que, malgré la perte de leur quatrième match en quatre matchs cette saison, ils ont cette fois vendu cher leur défaite. Le Thunder est allé à la mi-temps 11 et les Warriors ont dû revenir dans un excellent troisième quart. Au final, ils ont gagné avec une solvabilité 106-98.

Stephen Curry il était encore le meilleur avec 23 points. Andrew Wiggins a inscrit 21 et Damion Lee est passé à 20 depuis le banc. Jordan Poole est resté à 10 points après avoir raté les 7 triples qu’il a tentés. Draymond Green a contribué 8 points, 8 passes décisives, 9 rebonds et 3 interceptions. Le plus remarquable dans la rotation des 2 premiers matchs est que lors des deux derniers, Nemanja Bjelica compte sur beaucoup moins de minutes.

Ainsi, les Warriors sont la meilleure équipe de l’Ouest avec quatre victoires en quatre matchs et confirment leurs bons sentiments de la pré-saison. L’objectif est clairement de maintenir le niveau jusqu’à l’arrivée de Klay Thompson à Noël et à partir de là de voir s’ils peuvent devenir une équipe qui aspire à remporter le ring.

20 points, 4 treys et un tas de moments d’embrayage ce soir du n ° 1⃣ @ UAbasketball || Deuxième regard pic.twitter.com/jXqDKsztJT – Golden State Warriors (@warriors) 27 octobre 2021

Amélioration de l’OKC

L’Oklahoma joue ce lendemain matin contre les Lakers de Los Angeles et sachez qu’ils auront des options pour gagner s’ils rejouent comme ce matin contre les Warriors. Exposition Shai Gilgeous-Alexander (30 points). On verra s’ils sont capables de maintenir le niveau.