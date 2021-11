Les Warriors et Curry font peur : battez les Nets à Brooklyn

Victoire énergique de Guerriers de l’état d’or au Barclays Center avant Filets de Brooklyn par 117-99 qui le confirme en ce moment comme la meilleure équipe de la ligue et le grand favori à ce stade du film pour remporter le ring NBA cette année.

Stephen Curry Il est également confirmé comme le grand favori pour remporter le MVP de la saison après avoir dépassé hier ce qui sera son grand rival, Kevin Durant. Les ’30’ de ceux de la Baie ont signé un match presque parfait avec 37 points (12 sur 19 en placement et 9 sur 14 en triples !). Quand il est dans ce plan, il est impossible de l’arrêter.

De plus, il a distribué 5 passes décisives, capturé 5 rebonds et volé deux ballons. Andrew Wiggins a ajouté 19 points avec de bons pourcentages (7 sur 11 tirs), Jordan Poole est allé à 17 et Draymond Green à 11 points et 8 passes décisives. Sur le banc, intensité défensive pour Andre Iguodala, Damion Lee, Otto Porter et Gary Payton II. Le repêchage numéro 7 Jonathan Kuminga a joué 19 minutes et a contribué 7 points et 6 rebonds.

Steph est en mission – pic.twitter.com/0Ptqvz08Xi – NBA TV (@NBATV) 17 novembre 2021

Filets décevants

Les Nets se sont effondrés en seconde période face à l’intensité défensive des Warriors. Kevin Durant il a disputé l’un de ses pires matchs de la saison : 19 points avec de mauvais pourcentages (6 sur 19 en field goal) et -24 avec lui au pistolet. James Harden était le meilleur avec 24 points et 10 lancers francs. Pour continuer à ramer, il y a une longue saison à venir. La victoire confirme les Warriors comme la meilleure équipe de la ligue avec 12 victoires et 2 défaites. Les Nets, après un très bon départ, accumulent 10 victoires et 5 défaites.