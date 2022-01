Les Warriors et Domantas Sabonis : Le rêve d’une équipe invincible

Indiana Pacers Il est déterminé à opérer un changement drastique dans la direction qu’il souhaite prendre à court et moyen terme en NBA. Malgré un roster avec des noms très attractifs, l’équipe d’Indianapolis n’arrive pas à performer au niveau attendu. Il occupe actuellement l’avant-dernière position dans l’Est avec une fiche de 14-23.

C’est pourquoi le 7 décembre, il y a près d’un mois, les Pacers ont décidé d’inclure plusieurs de leurs meilleurs joueurs sur le marché des transferts : Domantas Sabonis, Myles Turner et Caris LeVert. Depuis cette époque, la franchise s’est principalement intéressée au premier d’entre eux : Guerriers de l’état d’or.

Les Warriors sont conscients qu’ils ont la capacité de régner en NBA quatre ans après leur dernier ring. C’est l’équipe avec le meilleur bilan de la NBA (29-7), et ils n’ont même pas encore récupéré Klay Thompson. Le niveau élevé de ses concurrents pour le ring (Brooklyn Nets, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls…) est ce qui donne envie à la franchise d’aller plus loin.

Ce qui attire le plus Golden State dans cet hypothétique échange, c’est le fait qu’il n’a à déplacer aucune de ses stars (Stephen Curry, Draymond Green et Thompson lui-même) pour convaincre les Pacers. Il a beaucoup de personnel pour faire une offre plus qu’acceptable à la franchise d’Indianapolis : James Wiseman, Jordan Poole, Jonathan Kuminga, Kevon Looney…

L’idée de la « super équipe »

C’est le concept de la « super équipe » dont rêve les Golden State Warriors aujourd’hui. L’équipe sait qu’en mettant Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green et Domantas Sabonis ensemble dans un cinq de départ, peu de franchises pourront leur tenir tête dans une série éliminatoire de sept matchs.

Domantas Sabonis marque 32 points Highlights vs Cleveland Cavaliers # NBAJan022022 pic.twitter.com/EmXO8AijLx – NBA BASKETBALL (@DejoseMark) 3 janvier 2022