Les Warriors et les Bucks s’envolent et les Lakers prennent l’air grâce aux Pistons

29/11/2021 à 10:18 CET

.

Les Golden State Warriors et les Milwaukee Bucks ont confirmé leur doux moment ce dimanche tandis que les Los Angeles Lakers reprenaient leur souffle avec leur courte victoire sur les Detroit Pistons (110-106) aux retrouvailles de James Lebron et Isaïe Stewart.

Les Lakers et les Pistons se sont rencontrés pour la première fois depuis le match controversé du 21 novembre au cours duquel les deux joueurs ont été expulsés après James donner un coup de pouce à Stewart et il demandera justice par lui-même et en dehors du règlement.

Bien qu’il y ait eu de la morbidité à Los Angeles pour les avoir à nouveau ensemble sur la piste –James a été suspendu avec un match et Stewart avec deux, les Lakers ont décollé grâce à une séquence de 16-0 au troisième quart qui a été soutenue par une amélioration substantielle de leur défense.

Cependant, l’incohérence était encore une fois la note prédominante des joueurs violet et or, qui ont gaspillé une avance de 19 points et ont souffert jusqu’au bout pour battre l’une des pires équipes de la ligue.

James Lebron (33 points, 5 rebonds et 9 passes décisives), Russell Westbrook (25 points, 6 rebonds et 9 passes décisives) et Anthony Davis (24 points et 10 rebonds) a mené les Lakers tandis que Bourse Jerami (32 points et 6 rebonds) ont mené les Pistons.

Les Lakers venaient de subir une défaite très inquiétante à domicile contre les Kings de Sacramento (137-141) après trois prolongations.

Le Staples Center de la ville de Los Angeles a connu aujourd’hui une double séance NBA puisqu’à midi les Los Angeles Clippers et les Golden State Warriors se sont affrontés dans un succulent duel de la partie noble de la Conférence Ouest.

L’équipe de San Francisco a expliqué pourquoi elle avait le meilleur équilibre de la ligue (18-2) et a annulé les Clippers (90-105) aux mains d’un Stephen Curry maître qui a obtenu 33 points (7 sur 13 en triple), 6 passes décisives, 5 rebonds et 6 interceptions.

Les Warriors comptent sept victoires consécutives et affronteront mardi les Phoenix Suns (17-3), qui ont accumulé seize victoires consécutives et sont la seule équipe capable de suivre le rythme étonnant de la Steve Kerr.

L’Espagnol Serge Ibaka ajouté 2 points et 3 rebonds en 9 minutes pour les Clippers tandis que le Mexicain Juan Toscano-Anderson a contribué 4 points et 2 passes décisives pour les Warriors en 22 minutes.

De leur côté, les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo ils ont remporté leur septième victoire consécutive après avoir battu les Indiana Pacers (100-118).

Antetokounmpo réalisé 26 points et 13 passes décisives et était très bien accompagné d’un Vacances à Jrue qui a touché le triple-double (23 points, 7 rebonds et 9 passes décisives).

Après un début de saison incertain, les champions NBA en titre sont désormais quatrièmes de la Conférence Est.

La recrue dominicaine Chris Duarte il a récolté 10 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions en 30 minutes avec les Pacers.

Dans les deux autres matchs ce dimanche contre Thanksgiving, les Celtics de Boston ont vaincu les Raptors de Toronto (97-109) et les Grizzlies de Memphis ont vaincu les Kings de Sacramento (128-101).

L’Espagnol Juancho Hernangómez il est resté sans jouer dans les Celtics et son compatriote Santi Aldama il a récolté 3 points, 3 rebonds et une passe décisive en dix minutes pour les Grizzlies.

CONFÉRENCE EST :

1.- Brooklyn Nets (14-6).

2.- Miami Heat (13-7).

3.- Washington Wizards (13-7).

4.- Milwaukee Bucks (13-8).

5.- Chicago Bulls (13-8).

6.- Charlotte Hornets (13-9).

7.- New York Knicks (11-9).

8.- Atlanta Hawks (11-10).

9.- Boston Celtics (11-10).

10.- Cleveland Cavaliers (10-10).

11.- Philadelphia 76ers (10-10).

12.- Raptors de Toronto (9-12).

13.- Indiana Pacers (9-13).

14.- Pistons de Détroit (4-16).

15.- Orlando Magic (4-17).

CONFÉRENCE OUEST :

1.- Golden State Warriors (18-2).

2.- Soleils Phénix (17-3).

3.- Utah Jazz (13-7).

4.- Dallas Mavericks (10-8).

5.- Los Angeles Clippers (11-9).

6.- Portland Trail Blazers (10-10).

7.- Minnesota Timberwolves (10-10).

8.- Lakers de Los Angeles (11-11).

9.- Grizzlis de Memphis (10-10).

10.- Denver Nuggets (9-10).

11.- Rois de Sacramento (8-13).

12.- Oklahoma City Thunder (6-13).

13.- San Antonio Spurs (5-13).

14.- Pélicans de la Nouvelle-Orléans (5-17).

15.- Houston Rockets (3-16).