Les Warriors gagnent et refusent aux Utah Jazz une chance de se battre pour le trône de l’Ouest

Frappez sur la table Guerriers de l’état d’or (28-7) dans la lutte pour le leadership de la Conférence Ouest. La franchise de San Francisco a battu Jazz de l’Utah (26-10), une équipe qui s’est rapprochée dangereusement d’elle et des Phoenix Suns depuis la 3e position, par un résultat de 123-116.

Stephen Curry (28 points, six rebonds et neuf passes décisives) s’est chargé de diriger, une nouvelle fois, quelques Warriors qui attendent toujours le retour de Klay Thompson, pratiquement après avoir chuté. Andrew Wiggins, deuxième épée avec 25 points et quatre passes décisives. Dans le Jazz, le meilleur a été Rudy Gobert (double-double de 20 points et 19 rebonds) après le mauvais match de Donovan Mitchell (20 points, 21,1% en tirs de terrain et 22,2% en triples).

Commencer l’année avec un W pic.twitter.com/HIG9VIddNv – Golden State Warriors (@warriors) 2 janvier 2022