Les Warriors, imparables : Victoire contre les rois NOLA et NBA

Guerriers de l’état d’or maintient sa trajectoire ascendante dans ces premiers stades de la saison régulière NBA 2021/22. La franchise de San Francisco a ajouté ce matin sa septième victoire en huit matchs, dans son pavillon, et contre certains Pélicans de la Nouvelle-Orléans qui n’ont pratiquement aucune opposition : Triomphe par 41 points d’écart, 85-126.

Les Warriors de Steve Kerr n’ont même pas eu besoin des meilleurs Stephen Curry (19 points et six passes décisives au tir à 38,5% sur 3 points, 5-13 T3) pour battre un Pelicans qui n’a toujours pas Zion Williamson, et qui n’a pas non plus pu compter sur la présence de Brandon Ingram.

Jordan Poole était le MVP du match. Le gardien des Golden State Warriors, dans son rôle de titulaire jusqu’au retour de Klay Thompson, se comporte à un niveau exceptionnel. A cette occasion, 26 points avec un effectif de 66,7% en field goal (10-15 TC) et aussi 66,7% en triple (6-9 T3). La performance remarquable de Gary Payton II sur le banc, avec 17 points et trois passes décisives.

Du côté de la Nouvelle-Orléans, il ne vaut guère la peine d’évoquer l’action d’un Jonas Valanciunas qui fait partie des meilleurs pivots en ce début de saison NBA. Contre les Warriors, le Lituanien a atteint 20 points, 15 rebonds et quatre passes décisives en 31 minutes de jeu.

Au sommet de la NBA

Cette victoire permet aux Golden State Warriors de rester en tête du classement NBA. À égalité avec les Utah Jazz, ils sont les deux seules franchises à se retrouver avec une fiche de 7-1.

