Les Warriors mettent fin à la séquence de 18 victoires consécutives des Suns

04/12/21 à 10h30 CET

Les Golden State Warriors ont mis fin à l’impressionnante séquence de 18 victoires consécutives des Phoenix Suns (118-96), qui ont perdu ce vendredi leur premier match depuis le 27 octobre dernier après un mois de novembre immaculé au cours duquel ils ont compté tous leurs matchs comme des victoires.

Les Warriors se sont vengés de la défaite subie face aux Suns mardi et se sont clairement imposés dans ce duel entre les deux équipes avec le meilleur équilibre de la ligue et qui sont devant la Conférence Ouest.

Stephen Curry Il s’est remis de sa mauvaise performance mardi et a réalisé 23 points, 5 rebonds et 5 passes ce soir dans un Warriors dans lequel il a également brillé. Juan Toscano-Anderson.

Le Mexicain a obtenu 17 points (7 sur 8 aux tirs), 5 rebonds, 5 passes décisives, un contre et un vol en 26 minutes, et a également donné un dunk spectaculaire sur JaVale McGee.

In the Suns, qui avec cette séquence avait battu le record de franchise de victoires consécutives, Deandre Ayton a été le meilleur buteur avec 23 points et Devin booker n’a pas joué en raison d’une blessure.

L’autre grand rendez-vous de la journée s’est joué à Los Angeles entre voisins et rivaux des Lakers et des Clippers.

La victoire est revenue aux Clippers, qui ont aigri la tentative de retour héroïque des Lakers avec un Luc Kennard (19 points) providentiel qui a réussi deux triplés dans les deux dernières minutes.

Ceux en violet et or, qui n’étaient à aucun moment en tête du tableau d’affichage, ont eu à plusieurs reprises pour culminer le retour au dernier quart, mais ils ne l’ont pas réalisé en une nuit de plus de frustration pour certains Lakers qui n’arrivent toujours pas à trouver leur chemin. .

L’Espagnol Serge Ibaka Il a débuté comme titulaire pour les Clippers et a récolté 9 points, 6 rebonds et 3 passes décisives en 29 minutes.

LeBron James est revenu à la compétition après son faux positif pour le coronavirus et a ajouté 23 points, 11 rebonds et 6 passes décisives pour les Lakers.

A l’Est, les Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio ils ont poursuivi leur séquence à chaud et ont ajouté leur quatrième victoire consécutive après avoir éliminé les Wizards de Washington (101-116), qui occupaient la troisième place de la Conférence Est.

Les Cavaliers ont gagné par 36 points au troisième quart avant de s’emballer au dernier quart, et blond Il a contribué 7 points, 4 rebonds et 6 passes décisives en 29 minutes.

De leur côté, les Brooklyn Nets ont consolidé leur leadership dans l’Est avec une victoire sur les Minnesota Timberwolves (115-110), qui n’avaient pas le joueur d’origine dominicaine pour cause de blessure. Villes de Karl-Antoine.

L’Argentin Léandro bolmaro Il a joué 25 minutes au cours desquelles il a obtenu 4 points, 5 rebonds et 2 passes décisives pour les Wolves.

Dans l’Ouest, les New Orleans Pelicans sont venus de perdre mercredi contre les Dallas Mavericks et ce vendredi ils ont pris leur revanche en s’imposant à domicile face à l’équipe de Luka doncic (91-107).

Le Slovène a touché le triple-double (21 points, 10 rebonds et 7 passes) mais a perdu 7 ballons et n’a réussi que 7 des 20 tirs (0 sur 6 en triple).

Pour sa part, l’espagnol Willy Hernangómez a signé un match remarquable avec un double-double de 12 points, 14 rebonds, 3 passes et un contre en 23 minutes pour les Pélicans.

Dans le reste des matchs de la journée, les Philadelphia 76ers ont battu les Atlanta Hawks de justesse (96-98), les Houston Rockets ont ajouté leur cinquième victoire consécutive pour sortir du puits en battant les Orlando Magic (118-116) , le Miami Heat a battu les Indiana Pacers (104-113) et les Boston Celtics ont perdu contre les Utah Jazz (137-130).

le dominicain Al horford s’est fait remarquer chez les Celtics avec 21 points, 6 rebonds et 9 passes décisives en 34 minutes, et son compatriote Chris Duarte il a récolté 15 points, 4 rebonds, une passe décisive et 2 interceptions en 37 minutes pour les Pacers.

CONFÉRENCE EST :

1.- Brooklyn Nets (16-6).

2.- Chicago Bulls (15-8).

3.- Miami Heat (14-9).

4.- Washington Wizards (14-9)

5.- Milwaukee Bucks (14-9).

6.- Cleveland Cavaliers (13-10).

7.- Charlotte Hornets (13-11).

8.- Philadelphia 76ers (12-11).

9.- Boston Celtics (12-11).

10.- Atlanta Hawks (12-11).

11.- New York Knicks (11-11).

12.- Raptors de Toronto (10-13).

13.- Indiana Pacers (9-16).

14.- Orlando Magic (5-19).

15.- Pistons de Détroit (4-18).

CONFÉRENCE OUEST :

1.- Golden State Warriors (19-3)

2.- Phoenix Suns (19-4).

3.- Utah Jazz (15-7).

4.- Grizzlis de Memphis (12-10).

5.- Dallas Mavericks (11-10).

6.- Los Angeles Clippers (12-11).

7.- Lakers de Los Angeles (12-12).

8.- Portland Trail Blazers (11-12).

9.- Minnesota Timberwolves (11-12).

10.- Denver Nuggets (10-11).

11.- Rois de Sacramento (9-14).

12.- San Antonio Spurs (7-13).

13.- Pélicans de la Nouvelle-Orléans (7-18).

14.- Houston Rockets (6-16).

15.- Oklahoma City Thunder (6-16).