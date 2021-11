Les Warriors ne donnent aucune trêve à Houston et mènent déjà la NBA

Guerriers de l’état d’or continue de profiter de son calendrier abordable en ce début de saison NBA 2021/22. La franchise de San Francisco a battu ce matin, à domicile, pour Houston Rockets (par un score de 107-120) pour se réaffirmer comme le leader solo du classement de la Conférence Ouest avec le meilleur bilan de la ligue : 8-1.

Dans un match sans trop de complications pour les hommes de Steve Kerr, il est à noter en tant que MVP de la soirée un Jordan poole. Le gardien, qui continue de se positionner comme le favori actuel pour être le joueur le plus amélioré à la fin de la saison, a atteint 25 points, quatre rebonds et cinq passes décisives dans un duel où Stephen Curry n’a pas réussi à briller.

La star des Warriors a joué 26 minutes et demie de match, où il a contribué 20 buts et deux passes décisives, réussissant 36,4% en triples (4-11 T3). Gary Payton II maintient sa grande forme en tant que joueur remplaçant et en tant que l’un des leaders de la défense, contribuant 10 points, trois rebonds, trois passes décisives et quatre interceptions.

Mettez cet homme dans le Dunk Contest @ Kia || Dunk de la nuit pic.twitter.com/MBpEH0GNRo – Golden State Warriors (@warriors) 8 novembre 2021

Dans un Rockets avec Jalen Green manquant (neuf points et deux passes décisives), le meilleur a été le « deuxième année » Jae’Sean Tate avec un double-double de 21 points et 10 rebonds, suivi de Daniel Theis avec 14-5 en points -rebondir.

Très peu de Garuba

Usman Garuba a à peine pu jouer quatre minutes de jeu (celles des ordures, avec le match condamné), où il a contribué trois points et deux rebonds. L’Espagnol est toujours en dehors de la rotation des Houston Rockets et devrait finir par être envoyé en G-League.