Les Warriors ont battu Heat dans le pire match de Stephen Curry en une décennie

Guerriers de l’état d’or Ce n’est pas la meilleure équipe de la NBA simplement parce qu’elle a Stephen Curry. Il a bien plus, comme il l’a démontré hier en battant l’une des meilleures équipes de la ligue, chaleur de Miami, après l’un des pires matchs de Don Stephen au cours de la dernière décennie : 9 points (3 sur 17 en placement et 1 sur 10 en triples). Bien sûr, il a pu distribuer 10 passes décisives et laisser son +/- à zéro. Le meilleur était un Jordan Poole sauvage avec 32 points en 26 minutes. Andrew Wiggins a marqué 22 points. Dans le Heat, Jimmy Butler avec ses 22 points était insuffisant.

Share