Les Warriors ont de gros problèmes de voyage alors que Stephen Curry se lance dans l’histoire

Stephen Curry essaie de laisser sa marque dans l’histoire de la NBA, et les Warriors ont des problèmes étranges au pire moment possible.

Curry doit frapper deux trois pour dépasser Ray Allen et détenir le record du plus grand nombre de trois en carrière. C’est un événement que beaucoup s’attendent à voir se produire mardi soir à New York, avec des visages de toute la NBA se rendant au Madison Square Garden pour les regarder. Reggie Miller sera là avec l’équipe de TNT, et le père de Steph, Dell, sera présent pour, espérons-le, voir son fils battre le record. Un seul problème : les Warriors ont du mal à s’y rendre.

Des problèmes d’avion ont immobilisé l’équipe dans l’Indiana pendant la nuit après leur match contre les Pacers, ce qui ne serait pas un gros problème, sauf qu’ils ont à nouveau été retardés. Mardi matin, Draymond Green a tweeté sur les malheurs des Warriors.

Maintenant un retard ?? Wow! Au fur et à mesure que l’histoire est racontée, elle devient de plus en plus grande… Cependant… JEU DE JEU !!!! Rah rah rah !! GAZ UP !!!!!! – Draymond Green (@Money23Green) 14 décembre 2021

Il faudrait quelque chose de ridicule pour que l’équipe ne se rende pas du tout à New York, alors oui, ils finiront certainement par arriver – mais cela a définitivement mis un frein à tout cela. Cela dit, comme le souligne Draymond, cela ajoute également à la mystique et à l’attrait de tout cela. Non seulement Steph a pu battre le record mardi soir, mais il pourrait le faire avec un court repos, avec des problèmes de voyage et seulement un court échauffement avant le match.

Le drame ajoute à l’attrait de tout cela, et honnêtement, c’est plutôt le bienvenu. Steph donne l’impression que le jeu à trois est trop facile, autant lui jeter une petite bosse sur la route avant qu’il n’entre dans l’histoire.