Les Warriors ont terminé les 18 victoires consécutives pour les Suns

La seconde était le charme pour certains Guerriers qui a mis fin à l’impressionnante séquence de victoires consécutives Soleils.

En 18 la succession de triomphes des élèves de Monty William, que très peu ils pourraient faire sans Devin booker dans le Centre de poursuite. C’est la meilleure nouvelle marque de l’histoire de la franchise.

Sans votre meilleur joueur, ou au moins le joueur le plus important en attaque, pour Phénix il lui était impossible de suivre le rythme de État d’or et a chuté avec un retentissant 118-96, dans le duel le plus attrayant de la journée dans le NBA.

En l’absence de Booker, Stephen Curry a pris les commandes du match et avec 23 points a mené le succès de son équipe. Désormais, les élèves de Steve Kerr ont regagné la tête de la Conférence Ouest avec un bilan de 19 victoires et 3 défaites, tandis que les Suns ont également 19 victoires, mais dans leur cas ils ont trébuché à quatre reprises.

Les deux meilleures équipes de la NBA ont brillé, Golden State prenant le dessus.

RETOUR AMER DU « ROI »

Après le faux positif de COVID-19, LeBron James a repris ses activités après s’être absenté de l’engagement précédent et l’a fait avec une défaite dans le classique de Los Angeles.

Les Clippers ont dominé les Lakers 119-115, avec tout et le double-double que James a inscrit grâce à ses 23 points et 11 planches. Anthony Davis a ajouté 27 points et 10 rebonds.

Morris: 21 PTS, 6 15h

Pour les Clippers, qui comptaient six joueurs au-dessus des deux chiffres, Marcus Morris s’est démarqué avec 21 points. Paul George est également revenu après un accident d’absence et a collaboré avec 19 unités.