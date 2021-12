Les Warriors renforcent leur leadership contre certains Celtics épuisés

18/12/2021 à 07:05 CET

. / Boston

Les Guerriers de l’état d’or par Stephen Curry a battu les Celtics 107-111 vendredi soir diminué par les absences de cinq joueurs qui permettent aux Californiens de consolider leur leadership de la Conférence Ouest Les Celtics n’ont pu compter sur les Espagnols Juancho Hernangómez, Al Horford, Jabari Parker et Grant Williams en raison des protocoles contre le covid qu’ils entretiennent dans le des nouvelles en dehors des courts à plus de 40 joueurs NBA. En plus des pertes dues au protocole covid, Dennis Schroder n’a pas pu jouer en raison d’une maladie non liée au virus, comme annoncé par la franchise peu avant le match.

La victoire des Warriors met fin à une séquence de cinq défaites consécutives des Californiens contre Boston. Vendredi, la dernière fois que les Warriors avaient battu les Celtics, c’était en janvier 2019. Le meilleur buteur du match était le meneur des Warriors, Stephen Curry, qui a marqué 30 points dont la moitié étaient le résultat de 5 triples de 14 tentatives. Curry a également récolté 5 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception. L’attaquant des Warriors Andrew Wiggins a récolté 27 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre. Chez les Celtics, l’homme le plus titré face au panier était Jason Tatum, avec 27 points, 8 rebonds, 6 passes décisives et 1 interception. Le meilleur rebondeur du match était son coéquipier Robert Williams, avec 11. Williams a également marqué 7 points, 1 aide et 1 bloc.

Curry ajoute 5 nouveaux triples

Stephen Curry est arrivé ce soir au TD Garden de Boston après que lors de son précédent match, mercredi au Madison Square Garden des New York Knicks, il a battu le record de 2 973 de triples qu’avait l’ancien joueur, précisément des Celtics, Ray Allen. C’est pourquoi ce soir au TD Garden, les 3s du meneur de jeu des Warriors piquent comme du sel dans une plaie ouverte. Curry le savait et a sauté sur le terrain avec le couteau entre les dents. Dans les 3 minutes du premier quart, il avait déjà fait 2 triplés qui ont donné aux Warriors une avance de 3-14. Bien qu’il ait ralenti un peu dans les premières minutes, à la fin du premier quart, qui s’est terminé 26-34 pour les Warriors, Curry était devenu le meilleur buteur du match avec un autre triple et 16 points au total. À la fin du deuxième quart-temps, les Warriors étaient toujours en hausse, 54-64, avec Andrew Wiggins dans les Warriros comme le joueur le plus remarquable avec 24 points et 6 rebonds.

Tatum réveille les Celtics

Le leader des Celtics, Jayson Tatum, a failli disparaître au deuxième quart-temps avec une performance en deçà de ce qu’on attend de lui, ajoutant 9 points, 2 rebonds et 5 passes décisives réalisés presque tous au premier quart-temps. Au troisième quart-temps, Tatum a semblé se réveiller parfois et avec lui, Jaylen Brown, Marcus Smart et Josh Richarson, qui ont commencé à combler l’écart au tableau d’affichage pour terminer le quart-temps avec les Celtics à 1 point des Warriors (81-82).

Au début du dernier quart-temps, les Celtics ont fait match nul à 84-84, mais le retour a été de courte durée puisque à 4 minutes de la fin de la rencontre, les locaux avaient encore 10 points de retard, 95-105. Mais les deux dernières minutes ont été une crise cardiaque au TD Garden et à 50 secondes de la fin, les Celtics ont respiré à nouveau dans le cou des Warriors, 104-107, et avec le ballon en possession de Boston. Et bien qu’à 3 secondes du coup de sifflet final, les Celtics se soient placés à deux points des Warriors, 107-109, l’effort de l’équipe de Boston a été inutile et le score final était en 107-111 pour les guerriers.