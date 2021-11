Les Warriors sont de retour en forme de championnat et continuent de s’améliorer

Les Golden State Warriors n’étaient pas censés reprendre la forme du championnat si tôt ou si facilement. Les parieurs de Las Vegas ont fixé les Warriors à 48,5 victoires au début de la saison, une marque qui les a liés aux Dallas Mavericks pour le septième total projeté le plus élevé de la ligue. Même cela semblait être une prédiction optimiste pour l’équipe avec laquelle Golden State commencerait l’année.

La dernière fois que nous avons vu les Warriors, ils étaient sommairement renvoyés du tournoi inaugural de play-in par les Grizzlies de Memphis. Stephen Curry avait terminé troisième du vote MVP et Draymond Green a de nouveau remporté les honneurs de la première équipe défensive, mais les Warriors étaient toujours objectivement une équipe moyenne. Ils se sont classés au 15e rang du classement net, bénéficiant d’une défensive parmi les cinq premières qui a été entraînée par l’offensive no 20 de la ligue. Golden State n’a pas atteint son rythme jusqu’à ce qu’il arrête de jouer sa meilleure recrue James Wiseman et s’installe sur une gamme de vétérans plus polyvalente, mais même cela n’était pas assez bon pour les amener en séries éliminatoires.

Si les Warriors devaient devenir l’une des meilleures équipes de la Conférence Ouest cette saison, cela n’était pas censé se produire tout de suite. Klay Thompson devait être mis à l’écart jusqu’à Noël après avoir raté deux saisons complètes avec un ACL déchiré et un Achille déchiré. Les Warriors avaient trois choix de loterie âgés de 20 ans ou moins, occupant de précieuses places sur la liste. La meilleure version de Golden State semblait toujours exister juste au-delà de la date limite des échanges, lorsque Thompson avait les jambes sous lui et que la liste pouvait être améliorée en encaissant une partie ou la totalité de ces jeunes pièces pour un autre vétéran éprouvé.

Au lieu de cela, les Warriors ont été la meilleure équipe de la NBA dès le début de la saison. Thompson n’a toujours pas joué à un match, et leur grand ajout à la liste a été Gary Payton II, qui a battu Avery Bradley pour être le 15e homme. Si la meilleure version des Warriors attend vraiment d’émerger encore quelques mois, c’est une pensée terrifiante pour le reste de la ligue. Golden State semble menaçant en ce moment.

Les Warriors ont eu l’occasion de montrer à quel point ils étaient bons dans le présent lorsqu’ils se sont rendus sur la côte est pour affronter les Brooklyn Nets lundi. Les Nets étaient à 10-4 et commençaient à ressembler à l’équipe considérée comme la favorite du championnat de pré-saison, même sans Kyrie Irving. Si cela devait être un éventuel aperçu des finales NBA, les Nets feraient mieux de commencer à chercher des renforts. Les Warriors les ont battus au troisième quart pour s’enfuir avec une victoire de 117-99 qui ne laissait aucun doute sur l’équipe qui ressemble à un prétendant au championnat et sur laquelle cherche toujours des réponses.

Golden State est désormais le meilleur 11-2 de la ligue. Ils ont la deuxième attaque et la deuxième défense de la NBA. Ils surpassent le peloton en notation nette. Le test visuel est encore plus convaincant que les chiffres : les Warriors ont l’air engagés, énergiques et impitoyables. Cette équipe est féroce des deux côtés du parquet.

Comment Golden State est-il devenu le favori de la Conférence Ouest avant même le retour de Thompson ? Voici une brève explication.

Stephen Curry joue toujours comme s’il était à son apogée

La prime de Stephen Curry est censée être terminée maintenant. Il aura 34 ans avant le début des séries éliminatoires, à peu près au moment où même les plus grands de la ligue commenceront à glisser. Le déclin devra éventuellement être dans les cartes pour Curry, mais cela ne se produira pas cette saison. Il y a un argument à faire valoir que Curry est toujours le meilleur joueur de la NBA.

Croiriez-vous que Curry est sur le point de battre son propre record de trois points en une seule saison ? C’est vrai.

Steph Curry est en passe de marquer 445 3 points. Lorsqu’il a établi le record de tous les temps de 402, il a fracassé son précédent record de 286. Steph éclipsant d’autant 402 – 10,7% – équivaudrait à battre le record de Wilt de 50,4 PPG avec une moyenne de 55,8 PPG. C’est irréel. – Micah Adams (@MicahAdams13) 17 novembre 2021

Curry prend 65,3% de ses tirs à trois points – la note la plus élevée de sa carrière. Il ne tire que 38,3% sur ces tentatives, ce qui est la note la plus basse de sa carrière. Les pourcentages de tir de Curry augmenteront probablement un peu, même avec une telle charge scandaleuse de tirs, ce qui est une pensée effrayante. Bien que Curry reste le meilleur tireur de l’histoire du monde, ce sont souvent les petites choses qu’il fait qui accentuent vraiment son impact sur la victoire.

Regarder les Warriors jouer cette saison, c’est voir Curry régler constamment des écrans pour ses coéquipiers. Curry obtient régulièrement un contact solide sur ses choix. La menace qu’il sorte pour un trois ouvert laisse toujours un doute sur la façon dont la défense devrait défendre l’action. Le résultat est beaucoup de paniers ouverts pour ses coéquipiers.

Grande action des Warriors pour commencer le jeu. Nous savons qu’un post up signifie généralement un post split, Warriors le remixe avec un peu d’action Triangle. Curry coupe et va droit dans un écran vers le bas pour Looney. Regardez où il est enfoncé et regardez où Looney l’attrape. pic.twitter.com/HiyX1nQWSQ – Steve Jones Jr. (@stevejones20) 13 novembre 2021

Curry est actuellement en tête de la NBA pour les aides à l’écran et les points d’aide à l’écran, ce qui ressemble à une statistique boiteuse jusqu’à ce que le meilleur tireur de tous les temps soit celui qui mène la ligue. Curry se classe également parmi les 15 premiers parmi tous les gardes en déviations et parmi les 20 premiers en interceptions.

Pendant ce temps, il peut toujours le laisser s’arracher du logo aussi facilement que jamais :

Curry est dans une forme physique incroyablement bonne. Son temps dans le demi-terrain est passé à sprinter autour des écrans ou à les installer lui-même, et il semble rarement essoufflé. Il n’est pas seulement le favori pour remporter son troisième MVP en ce moment, ou simplement le plus grand tireur de tous les temps. C’est aussi un coéquipier altruiste qui fait beaucoup de petites choses pour aider les Warriors à prendre l’avantage.

Draymond Green dirige une défense de verrouillage une rotation à la fois

La domination des Warriors a été définie par l’éclat à longue portée des Splash Brothers en attaque, mais leur défense a toujours été leur épine dorsale. Depuis 2013-2014, Golden State a terminé avec une défensive parmi les cinq premières à cinq reprises en huit saisons. Ils ont terminé dans le top 10 à deux autres reprises.

La défense de Golden State est à nouveau élite cette année. Les adversaires des Warriors ne tentent que 26,9% de leurs tirs au bord, le nombre le plus avare de la ligue selon Cleaning the Glass. Les adversaires des Warriors prennent beaucoup de trois (40,1% de leurs tentatives sont derrière l’arc, septième plus dans la ligue), mais ils n’ont atteint que 33,1% de ces tentatives. Cela peut vous amener à croire que la défense de Golden State a un peu de chance avec les équipes adverses manquant des tirs, mais la réalité est que les Warriors contestent chaque regard ouvert avec des rotations rapides et des clôtures disciplinées.

Regardez comment la défense de Golden State se déplace à l’unisson pour survoler le terrain sur cette possession contre Chicago. Chaque membre de la défense sait où ils sont censés être – et s’ils hésitent ne serait-ce qu’une seconde, Green les pointe vers l’endroit.

Les défenses de la NBA doivent faire le travail en équipe plutôt que de s’appuyer sur de superbes pièces individuelles pour lutter contre l’augmentation des infractions spatiales avec lesquelles travaillent en raison de l’afflux de talents de tir. Personne ne défend mieux en équipe que Golden State.

Sur cette possession, Kevin Durant essaie de sortir d’un écran dans un transfert de dribble pour le faire rouler au milieu du sol. Green se bat pour l’écran initial et aide à rompre le transfert entre Durant et Blake Griffin. Kevon Looney passe ensuite sur Durant tandis que Green brise le rouleau de Griffin et reste carré à KD. Durant est peut-être le meilleur buteur en vie, mais il a enregistré tous les guerriers sur son disque tout en étant toujours prêt à se remettre des tireurs de Brooklyn. En fin de compte, il ne peut rien faire contre la longueur de Looney et Green.

L’entraîneur-chef Steve Kerr et l’assistant d’as Ron Adams n’ont jamais eu peur d’expérimenter de nouvelles stratégies. Contre les Nets, ils ont lancé une défense «triangle et 2» qui a entraîné une violation du chronomètre des tirs de Brooklyn.

La défense des Warriors se classe actuellement au 4e rang de la ligue en termes de pourcentage de placement effectif sur le terrain, selon Cleaning the Glass. Ils ne sont pas fous de chance. Cette défense est juste très bonne.

Le casting de soutien vétéran des Warriors adhère à leurs rôles

Curry jouant au niveau MVP et Green restant l’un des meilleurs défenseurs en vie n’est pas exactement une nouvelle chose pour les Warriors. La différence entre le mastodonte apparent de cette année et l’équipe de loterie de l’année dernière se trouve dans le fait que les vétérans collent ensemble le reste de la liste.

Les Warriors continuent de trouver des gars. Jordan Poole est devenu un marqueur de micro-ondes qui peut créer un peu de dribble. Andrew Wiggins semble beaucoup moins décevant lorsqu’il est simplement compté sur un solide ailier bidirectionnel. Looney manque de rebond en tant que grand homme, mais il crée de superbes écrans et sait toujours où être. Nemanja Bjelica a donné aux Warriors un meneur de jeu et un défenseur averti de 6’10. Otto Porter apporte le tir à l’attaque et la longueur à la défense. Payton II a légitimement été l’un des défenseurs les plus influents de la ligue. Andre Iguodala a l’air complètement revitalisé même s’il ne peut toujours pas tirer. Damion Lee ajoute un peu d’espacement au sol. Juan Toscano-Anderson peut être un autre bon gars de la colle à double sens quand il est à son meilleur.

Rien de tout cela ne mentionne Wiseman, Moses Moody ou Jonathan Kuminga. Kuminga – le choix n ° 7 au classement général lors de ce dernier repêchage – a déjà été impressionnant en tant que petite balle cinq ces derniers temps. Wiseman revient enfin bientôt, et il devrait avoir un rôle beaucoup plus petit que l’année dernière. Avons-nous mentionné que Klay s’entraîne maintenant en 5×5 ?

La meilleure version des Warriors attend probablement encore dans un avenir pas si lointain. Ils ressemblent à la meilleure équipe de la NBA en ce moment, peu importe. Après les victoires contre les Nets et la montée en flèche des Chicago Bulls, les inquiétudes concernant un calendrier facile rempli de matchs à domicile devraient devenir moins inquiétantes. Cette équipe regarde en arrière. Toute la ligue sait qu’elle ne fera que s’améliorer.