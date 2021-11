Les Warrios sont confirmés comme la meilleure équipe de la NBA

Guerriers de l’état d’or est confirmé comme la meilleure équipe de la saison en NBA après avoir remporté son dixième match lors des onze premiers matchs qu’il a disputés cette saison (il est vrai qu’il est actuellement plongé dans un « tour » de 8 matchs consécutifs au Chase Center, qui est sûr de vous aider à obtenir plus de victoires.

Hier, le triomphe a fonctionné contre certains combattants Loup des bois du MinnesotaC’est qu’ils ont très bien commencé l’année et qu’en ce moment ils sont embourbés dans une horrible séquence de résultats (3-7 pour eux au bilan). Victoire finale pour ceux de la Baie par 123-110 avec un Andrew Wiggins, qui est très motivé quand il joue contre ses ex.

Wiggins a terminé le match avec 35 points (14 sur 19 du placement) dans ce qui est de loin son meilleur match jusqu’à présent cette saison. Sa motivation est énorme. Stephen Curry Il a continué une journée de plus à son niveau habituel et a terminé le duel avec 25 points et 6 passes décisives. Jordan Poole a ajouté 14 points et Kevon Looney est passé à 11 points et 17 rebonds. Otto Porter Jr. est allé à 10 points et Nemanja Bjelica à 9 points du banc.

Anthony Edwards, déchaîné

Chez les Wolves, bonne nouvelle malgré la mauvaise reprise collective : Anthony Edwards est une star. C’est un joueur total qui va marquer une époque en NBA. Le numéro 1 du repêchage 2020 a réussi à marquer 48 points dans la Baie après avoir marqué 16 des 27 tirs et 7 des 13 triples. Des performances formidables.