Les Washington Wizards gagnent 121-100 contre les Detroit Pistons

18/04/2021 à 04:51 CEST

Wizards de Washington gagné à domicile Pistons de Detroit par 121-100 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs de Washington Wizards avaient réussi à gagner à domicile contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans 117-115, donc après le match, ils ont accumulé cinq victoires consécutives, tandis que les Detroit Pistons ont également battu à domicile Tonnerre d’Oklahoma City par 110-104. Pour l’instant Wizards de Washington il serait exclu des play-offs avec 23 victoires en 56 matchs disputés. Pour sa part, Pistons de Detroit il serait exclu des Play-offs avec 17 matchs gagnés sur 57 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart a connu des variations dans le score des deux équipes, en effet, les joueurs de Washington Wizards sont venus l’emporter par 10 points (22-12) et leurs rivaux par zéro (2-2) pour finir avec un résultat de 27-27. Plus tard, au cours du deuxième quart, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à se distancer dans le jeu électronique et ont eu une différence maximale de neuf points (49-40) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 34-28. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 61 à 55 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe locale a augmenté sa différence, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 10-1 et avait une différence maximale de 17 points (86-69) et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 32- 25 et un 93-80 au total. Enfin, dans le dernier quart-temps, les joueurs locaux ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart-temps de 11-2 et ont atteint une différence de 24 points (115-91), et le quart s’est terminé avec un résultat 28-20 partiel, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 121-100 en faveur des locaux.

Au cours de la réunion, la participation de Bradley Beal Oui Russell Westbrook, qui a obtenu 37 points, trois passes et trois rebonds et 15 points, 11 passes et 14 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Isaiah Stewart Oui Frank Jackson, avec 19 points, une passe et 12 rebonds et 19 points, une passe et deux rebonds respectivement.

Après avoir remporté le prochain match Wizards de Washington jouera contre Tonnerre d’Oklahoma City dans le Capital One Arena. De son côté, le prochain adversaire de Pistons de Detroit sera Les Cavaliers de Cleveland, avec qui il fera face dans le Little Caesars Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.