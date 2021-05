Les Washington Wizards gagnent les Cleveland Cavaliers 93-122

01/05/2021 à 04:21 CEST

Wizards de Washington Gagné Les Cavaliers de Cleveland loin de chez eux par 93-122 dans une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Orlando Magic par 104-109, donc après le match, ils ont accumulé six défaites d’affilée, tandis que les visiteurs ont remporté la victoire à domicile contre Les Lakers de Los Angeles 116-107, complétant une séquence de quatre victoires consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. Pour le moment Wizards de Washington il serait exclu des play-offs avec 29 matchs gagnés sur 63 disputés. Pour sa part, Les Cavaliers de ClevelandAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour l’instant avec 21 matchs gagnés sur 63 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et s’est terminé sur un résultat de 30-35. Plus tard, au deuxième quart il y eut à nouveau des alternances dans l’électronique jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 22-23. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 52-58 au compteur.

Au cours du troisième quart, l’équipe visiteuse a continué à se distancer dans la lumière, en effet, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 18-2 et a marqué l’écart maximum (23 points) à la fin du quart et a terminé avec un partiel résultat de 16-33 (68-91). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse se sont à nouveau distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un 11-2 partiel et ont augmenté l’écart à un maximum de 33 points (81-114) et le quart conclu avec un résultat partiel de 25-31. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un résultat de 93-122 en faveur de Wizards de Washington.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Wizards de Washington qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Russell Westbrook Oui Bradley Beal, qui a obtenu 15 points, 11 passes et 12 rebonds et 19 points, trois passes et un rebond respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Collin Sexton Oui Jarrett Allen pour ses interventions dans le jeu, avec 22 points, deux passes et sept rebonds et 13 points, deux passes et 11 rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA Les Cavaliers de Cleveland va affronter chaleur de Miami dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. De son côté, le prochain jeu de Wizards de Washington sera contre Mavericks de Dallas dans le Centre American Airlines. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.