Les week-ends de Robin Roberts et les fans pèsent sur les chances d’hébergement à temps plein

Alors que LeVar Burton s’attaque au Jeopardy ! lutrin, cela signifie que Robin Roberts se retire en tant qu’hôte invité après sa course d’une semaine. La personnalité de Good Morning America, 60 ans, a remplacé le défunt hôte Alex Trebek pour les émissions du 19 au 23 juillet, juste après le passage de George Stephanopoulos, qui s’est déroulé du 12 au 16 juillet.

Comme pour tous les Jeopardy ! hôtes, les fans du jeu télévisé de longue date avaient de nombreuses opinions sur les capacités de Roberts en tant que personnalité principale de l’émission. Mais a-t-elle leur soutien en tant que candidate hôte permanent ? Faites défiler pour voir ce que Jeopardy! les observateurs parlent du temps de l’ancien présentateur ESPN dans l’émission.

#Jeopardy Robin Robert’s fait un travail fabuleux ! Je l’aime et elle semble si naturelle. pic.twitter.com/QZ6HAs4Qgw — Rés. Assoc. LG (@lgresassoc) 20 juillet 2021

“Chipper, charmant et froid, Roberts est une présence dynamique et facile à vivre”, a écrit Kelly Lawler de USA Today, classant Roberts sixième parmi les hôtes invités. “L’animatrice de GMA a apporté la chaleur de sa carrière dans l’émission matinale au studio “Jeopardy!” sans rendre les choses trop décontractées. Son rapport avec les candidats était immédiat et plein d’esprit, et après quelques échappées de rythme dans son premier épisode, elle a rapidement développé un naturel rythme de lecture d’indices. Elle s’excuse un peu plus envers les candidats avec des réponses incorrectes que certains des autres hôtes, mais sa sincérité et ses consolations rapides l’empêchent d’être trop distrayant. “

Robin Robert fait du bon travail sur le danger mais j’ai besoin de plus de piquant, plus de duende, plus de punch. – chaps (@UncleChaps) 22 juillet 2021

« Qui d’autre profite de Robin Robert en tant qu’hôte invité de Jeopardy cette semaine ? » un fan a écrit. “Bien sûr, personne ne peut se comparer à Trebek, mais quand je la regarde, je vois beaucoup du même enthousiasme et du même investissement dans chaque match qu’il a eu.”

Je suis d’accord! @RobinRoberts est un hébergeur naturel👏🏾💐👊🏾 @Jeopardy… https://t.co/ZlQNruuXYO – Della Crews (@DellaCrews12) 25 juillet 2021

“Je suis ravi de voir Levar Burton animer Jeopardy, mais je suis également triste de ne pas avoir une autre semaine de Robin Roberts, qui a été le premier hôte invité que j’ai vu diriger l’émission avec quelque chose comme la chaleur et la grâce qu’Alex l’a fait”, a tweeté une deuxième personne.

Cette semaine, les épisodes de Jeopardy sont drôles parce que Robin Robert leur dit qu’ils se sont trompés de question si drôles. Elle a l’air tellement déçue et son regret persiste comme si elle était presque triste qu’ils soient stupides. – TD (@Wittmara1) 20 juillet 2021

“Le passage d’hôte à hôte est un ajustement mais @RobinRoberts

fait un excellent travail !” a écrit une troisième personne, tandis qu’une autre a ajouté : “Assez avec les hôtes invités… donnez simplement le travail à @RobinRoberts !”

@RobinRoberts @Jeopardy Vous, nous sommes un plaisir total de regarder la semaine dernière en tant qu’hôte invité de Jeopardy ! et avait l’air absolument magnifique en le faisant. Rock sur Robin. 💜💜 – Pam D’Elia (@pammie188) 25 juillet 2021

“Robin, tu l’as sorti du parc. Ton rythme, ton esprit et ton comportement engageant”, a écrit un autre fan. “Win win win. Toujours dans l’équipe [Mayim Bialik] J’adorerais voir une femme hôte. Mesdames, vous êtes rock.”

C’est tellement génial ! Pouvons-nous faire en sorte que @RobinRoberts reste une semaine de plus ? Ou 5 ? Ou quel que soit leur nombre dans les prochaines années ? – Sandales Burnie (@calciteharris) 19 juillet 2021

“Robin a fait INCROYABLE et Alex a été TRÈS fier”, a tweeté un autre supporter. “Ses paroles sincères et sincères sur son esprit étaient toutes les sensations et plus encore.” Pour attraper le prochain hôte invité de Jeopardy!, consultez vos listes locales.

