Les White Sox battent les Oriols 12-1

10/07/2021 à 7h55 CEST

Le partant Dallas Keuchel a lancé sept manches et avec le soutien de deux circuits a mené à Les White Sox de Chicago battent les Oriols de Baltimore 12-1. Keuchel (7-3) a accordé sept coups sûrs, un circuit et un point, un but sur marche et trois retraits sur des prises en route vers la victoire. À la batterie, le ranger Adam Engel (4) et le frappeur désigné Gavin Sheets (3) ont chacun frappé des circuits.

Pour les Oriols, l’arrêt-court mexicain Ramón Urías (4) a retiré le ballon du terrain en deuxième manche lorsqu’il a trouvé le streamer de Keuchel, sans coéquipiers devant. La défaite a été emportée par le relève portoricain Jorge López (2-12) en quatre manches.

Morton lance solide et bat les Marlins

Le partant Charlie Morton a lancé sept manches avec deux coups sûrs et Les Braves d’Atlanta ont battu les Marlins de Miami 5-0. Morton (8-3) a accordé deux coups sûrs, deux buts sur balles et sept buts retirés par retrait au bâton. Il a seulement permis à un porteur de ballon de Miami d’atteindre le troisième but.

Le joueur de premier but Freddie Freeman (18 ans) a frappé des quatre coins dans le premier épisode, en solo.

Pour les Marlins, la défaite est tombée sur le partant Anthony Bass (1-5) en un épisode.

Hernández entame un barrage de coups de circuit contre les Phillies

Le ranger portoricain Enrique Hernández a frappé un coup sûr aux quatre coins de la première manche et a lancé un barrage de circuits pour les Red Sox de Boston, qui ont battu les Phillies de Philadelphie 11-5. Hernandez (11) a frappé un ballon de retour complet dans la première manche, sans coéquipiers sur le chemin alors qu’il poursuivait les lancers du partant Vince Velasquez, sans retrait dans la manche.

Le joueur de troisième but dominicain Rafael Devers (22 ans) a également sorti le ballon du terrain en troisième manche lorsqu’il a trouvé les tirs de Velasquez, sans coureurs devant, sans retrait dans l’épisode.

Au monticule, la victoire a été remportée par le partant Garret Richards (5-5) en cinq manches. La défaite des Phillies a été remportée par Velasquez (3-4) en deux manches et une troisième.

Lindor frappe un grand chelem et Villar deux circuits pour les Mets

L’arrêt-court portoricain Francisco Lindor a frappé le grand chelem, le joueur de troisième but dominicain Jonathan Villar a ajouté deux circuits et les Mets de New York ont ​​battu les Pirates de Pittsburgh 13-4. Dans la sixième manche, Lindor (10) a fait rebondir le ballon sur le terrain alors que la salle était pleine, en retirant un dans la manche. Lindor a fait sortir le ballon du parc en l’envoyant voler à 376 pieds au-dessus de la clôture du champ gauche et central. Avec son coup aux tirs de soulagement Kyle Keller, Lindor a mis le receveur James McCann, le frappeur vénézuélien José Peraza et le ranger Brandon Nimmo sur le registre.

Villar (8) a perdu le ballon dans la troisième manche, sans coureurs devant lorsqu’il a trouvé la serpentine du partant JT Brubaker. Dans la septième manche, il a répété la dose de punition contre le travail du plus proche Austin Davis, seul.

La victoire a été marquée par le relais Aaron Loup (3-0) en une seule manche. Les Pirates ont perdu contre Brubaker (4-9) en cinq manches.

Flores frappe un home run dans la victoire des Giants

Le joueur de troisième but vénézuélien Wilmer Flores a frappé l’un des trois circuits pour les Giants de San Francisco, qui ont battu les Nationals de Washington 5-3. Flores (9) a envoyé le ballon à la rue en septième manche, sans coéquipiers sur les pistes. Le joueur de premier but Darin Ruf (9) et le receveur Curt Casali (3) ont également fait rebondir le ballon sur le terrain.

Sur le monticule, la victoire a été créditée par le soulagement dominicain Jarlín García (1-2) en un épisode. Les Nationals ont perdu contre le relève Sam Clay (0-3) en 1 1/3 de manche.

LeMahieu et Gardner s’associent pour booster la victoire des Yankees

Le joueur de premier but DJ LeMahieu et le ranger Brett Gardner ont chacun réalisé deux points pour les Yankees de New York, qui ont battu les Astros de Houston 4-0 dans le premier jeu de la série. Les Yankees ont été crédités de la victoire en déployant une attaque de 12 frappeurs, tandis que le neuvième texan n’a pu en connecter que trois.

Sur le monticule, la victoire a été remportée par le partant Lucas Luetge (3-1) en une et une troisième manche. Les Astros ont perdu contre le partant Jake Odorizzi (3-4) en six manches.

Kepler conduit dans deux courses Twins

Le ranger Max Kepler a été chargé d’effectuer deux descentes pour les Twins du Minnesota, qui ont battu les Tigers de Detroit 4-2. Kepler est entré en contact avec le ballon deux fois sur les trois fois où il s’est rendu dans la cage du frappeur et a terminé avec deux points produits sur les quatre touchés des Twins.

Sur le monticule, la victoire est revenue au relève dominicain Jorge Alcalá (2-3) en une manche et une troisième, acceptant deux coups sûrs et renonçant à deux par retrait au bâton.

Pour les Tigers, le Ranger Robbie Grossman (12) a botté le ballon hors du terrain en huitième manche avec un porteur de ballon sur la route. La défaite est revenue au partant Matt Manning (1-3) en cinq manches.

Miley lance solide et bat les Brewers

Le partant Wade Miley a lancé huit manches solides et a mené le monticule pour les Reds de Cincinnati, qui ont battu les Brewers de Milwaukee 2-0. Miley (7-4) a accordé sept coups sûrs, trois buts sur balles et quatre buts retirés par retrait au bâton en route vers la victoire. Lors de l’attaque, le ranger Jesse Winker et le receveur large Tucker Banhart ont chacun conduit en une seule manche.

Les Brewers ont perdu contre le partant Eric Lauer (3-4), qui a travaillé six manches complètes.

Garcia conduit en deux dans la victoire des Rangers

Le ranger cubain Adolis García a effectué deux courses couronnant le groupe de trois pour les Texas Rangers, qui ont battu les Oakland Athletics 3-2. Le double RBI de Garcia sur le champ simple au centre a plafonné un groupe de trois en sixième manche.

Sur le monticule, le partant Jordan Lyles (5-5) a remporté la victoire, sa troisième d’affilée, dans un travail de six rondes. Pour l’athlétisme, le partant Cole Irvin (6-8) a perdu en six manches.

Choi réalise trois touchés contre les Blue Jays

Le joueur de premier but sud-coréen Ji-Man Choi a réalisé trois points en tant que meilleur producteur de les Rays de Tampa Bay, qui ont battu les Blue Jays de Toronto 7-1. Choi a frappé une fois trois fois avec l’arbre et a fini par conduire dans trois des sept descentes des Rays.

Au monticule, la victoire est revenue au soulagement d’Andrew Kittredge (6-1) en deux manches. Pour les Blue Jays, la défaite a été emportée par le partant Alex Manoah (2-1) en 3 2/3 manches.

Bradley frappe un home run dans la victoire des Indiens

Le joueur de premier but Bobby Bradley a frappé un circuit au début du neuvième pour le Victoire 2-1 des Indians de Cleveland sur les Royals de Kansas City. Bradley a frappé le lancer 1-2 de Jake Brentz dans le champ du centre droit pour son 10e circuit alors que les Indiens ont remporté leur deuxième victoire consécutive. La victoire est revenue au plus proche James Karinchak (6-2) dans un épisode.

Pour les Royals, le frappeur désigné Soler (7) a frappé un coup sûr aux quatre coins de la huitième manche sans aucun coureur devant les terrains du relève dominicain Emmanuel Clase. La défaite a été imputée par le plus proche Jake Brentz (2-2) dans une troisième manche.

Les Royals ont perdu 14 des 17 matchs pour tomber 16 matchs sous la barre des 0,500, la pire saison de la saison.