Les White Sox de Chicago activent Eloy Jiménez contre les Royals

Les White Sox de Chicago ils vont activer le dominicain Eloy Jiménez ce lundi contre les Royals de Kansas City dans le MLB.

Quand les choses n’allaient pas très bien dans le White Sox de Chicago ils ont découvert qu’ils allaient avoir le jardinier Eloy Jiménez ce lundi contre les Royals de Kansas City, qui ont raté toute la saison à cause d’une déchirure au bras gauche.

Tony La Russa a eu quelques mots sur le retour de son voltigeur partant, sur qui il n’a pas pu compter cette saison.

« L’équipe a promis d’être en lice à son retour. Et ils l’ont accompli ». Les White Sox de Chicago mènent leur division avec 59 victoires et 40 défaites, soit le sixième meilleur record de l’ensemble MLB et quatrième de la Ligue américaine.

Jiménez était dangereux dans les ligues mineures, frappant 289. avec 2 circuits, 4 points produits et 13 coups sûrs à différents niveaux, épuisant un total de 14 matchs.

Le retour d’Eloy Jimenez par la loi doit améliorer les performances de la White Sox de Chicago, De plus, le Cubain Luis Robert allait bientôt entamer un processus de réhabilitation pour reprendre les choses là où il les avait laissées.