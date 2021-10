Les White Sox éliminés et Jon Gruden frappe « Idiot Bingo »

Jason s’ouvre en partageant son appréciation de Richie Aprile dans Les Sopranos (0:10) lors d’une récente rewatch. La saison des White Sox se termine après un effort décevant contre les Astros. Jason explique ce que les Sox peuvent faire pour éviter de regarder les séries éliminatoires de chez eux en 2022 (11h00). Pourquoi continuons-nous à être surpris lorsque des hommes privilégiés et habilités comme Jon Gruden continuent d’afficher un comportement douteux (26h00) ? De plus, vous évacuez vos frustrations avec les White Sox sur la messagerie vocale Full Go (43:00).

Hôte : Jason Goff

Producteur : Chris Tannehill

S’abonner: Spotify