Les Whitecaps de Vancouver accueillent le Los Angeles FC dans leur fief

21/08/2021 à 04:01 CEST

Le Whitecaps de Vancouver joue ce dimanche à 4h00 son vingt-huitième match de Major League Soccer contre le Los Angeles FC dans le Stade BC Place.

Le Whitecaps de Vancouver affronte avec optimisme le match de la vingt-huitième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir battu le Austin FC dans le Stade Q2 par 1-2, avec autant de Brian blanc et Jakob Nerwinski. De plus, les locaux ont gagné dans quatre des 19 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 21 buts pour et 29 contre.

Du côté des visiteurs, le Los Angeles FC ne pouvait pas gagner à Atlanta United lors de leur dernier match (1-0), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et retrouver sa carrière dans le tournoi. À ce jour, sur les 19 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté six et accumule un chiffre de 26 buts encaissés contre 24 en faveur.

Concernant la performance dans son stade, le Whitecaps de Vancouver Il a réalisé des statistiques de trois victoires, trois défaites et deux nuls en huit matchs à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. A la maison, le Los Angeles FC a gagné deux fois, a perdu six fois et a fait match nul une fois en neuf matchs joués, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Whitecaps de Vancouver Ajoutez un résultat positif à la maison.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Whitecaps de Vancouver et les résultats sont deux victoires et une défaite en faveur de l’équipe locale. A leur tour, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les Los Angeles FCEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière fois qu’ils ont affronté le Whitecaps de Vancouver et le Los Angeles FC dans ce tournoi, c’était en juillet 2021 et le match s’est terminé par un match nul 2-2.

En analysant leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous voyons que l’équipe visiteuse est en avance sur le Whitecaps de Vancouver avec une différence de trois points. Le Whitecaps de Vancouver Il arrive à la rencontre avec 20 points à son casier et occupant la onzième place avant le match. Pour sa part, Los Angeles FC il compte 23 points et est classé huitième de la compétition.