Les Whitecaps de Vancouver accueillent l’Impact de Montréal

07/05/2021 à 21:01 CEST

le Whitecaps de Vancouver disputera son cinquième match en Major League Soccer contre le Impact de Montréal, qui débutera ce samedi à 21h00 au Stade BC Place.

le Whitecaps de Vancouver Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au cinquième jour après avoir subi une défaite contre lui Colorado Rapids lors du match précédent par un score de 0-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté l’un des trois matchs disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, avec trois buts marqués contre trois encaissés.

Concernant les visiteurs, le Impact de Montréal a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Columbus Crew lors de sa dernière rencontre, il vient donc au match avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. Avant ce match, le Impact de Montréal il avait gagné dans l’un des trois matchs disputés en Major League Soccer cette saison, marquant six buts pour et quatre contre.

Concernant la performance dans son stade, le Whitecaps de Vancouver a un bilan d’une victoire et une défaite en deux matchs joués dans son domaine, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui Impact de Montréal, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Stade BC Place. Aux sorties, le Impact de Montréal ont dû se contenter d’un match nul lors de leur seule réunion à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade BC PlaceEn fait, les chiffres montrent trois victoires, deux défaites et un nul en faveur du Whitecaps de Vancouver. La dernière fois qu’ils ont affronté le Whitecaps de Vancouver et le Impact de Montréal Dans cette compétition, c’était en septembre 2020 et le match s’est conclu sur un score de 3-1 pour les locaux.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir qu’il y a une différence d’un point en faveur de l’équipe visiteuse. le Whitecaps de Vancouver a quatre points dans le casier, se classant à la neuvième place. Pour sa part, le Impact de Montréal il a cinq points et se classe quatrième dans la compétition.