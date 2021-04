Les Whitecaps de Vancouver accueillent Portland Timbers

18/04/2021 à 04:00 CEST

le Whitecaps de Vancouver jouera son deuxième match en Major League Soccer contre le Bois de Portland, dont le début est prévu ce lundi à 16 h Stade BC Place.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Whitecaps de VancouverEn fait, les chiffres montrent six défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont joué au Whitecaps de Vancouver et le Bois de Portland Dans cette compétition, c’était en novembre 2020 et le match s’est terminé par une victoire 1-0 pour les visiteurs.

De plus, les deux équipes sont à égalité à zéro point au classement de la Major League Soccer, donc le match peut être une bonne occasion de briser les tableaux. Les locaux sont à la treizième place du classement tandis que, de leur côté, les visiteurs occupent la huitième position.