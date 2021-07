Les Whitecaps de Vancouver accueillent Real Salt Lake

in

07/07/2021 à 04:00 CEST

Jeudi prochain à 04h00 se jouera le match de la seizième journée de Major League Soccer, qui affrontera le Whitecaps de Vancouver et à Véritable lac salé dans le Stade BC Place.

le Whitecaps de Vancouver Il affronte la seizième journée du tournoi avec l’illusion de récupérer sa position après avoir réalisé un match nul contre lui FC Dallas à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des 11 matchs disputés à ce jour, avec 12 buts pour et 18 contre.

Du côté des visiteurs, le Véritable lac salé il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Los Angeles FC, alors il cherchera à triompher du Whitecaps de Vancouver pour tracer le cap du championnat. À ce jour, sur les 10 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté trois et ajoute un chiffre de 12 buts encaissés à 14 en faveur.

En tant que local, le Whitecaps de Vancouver il a gagné deux fois et perdu deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points à domicile. A la maison, le Véritable lac salé Il a un bilan d’une victoire, une défaite et un match nul en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, c’est donc un adversaire assez fort à l’extérieur que les locaux devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Whitecaps de VancouverEn fait, les chiffres montrent deux défaites et un match nul pour les locaux. Le dernier match auquel ils ont joué Whitecaps de Vancouver et le Véritable lac salé Cette compétition s’est déroulée en juin 2021 et s’est terminée sur un résultat de 3-1 en faveur de la Véritable lac salé.

En référence à sa position dans le classement de la Major League Soccer, on peut voir qu’avant le match, le Véritable lac salé est en avance sur le Whitecaps de Vancouver avec une différence de quatre points. le Whitecaps de Vancouver Il arrive à la rencontre avec neuf points à son casier et occupant la treizième place avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le Véritable lac salé, est huitième au classement avec 13 points.