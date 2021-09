Les Whitecaps de Vancouver battent le FC Dallas 1-0

26/09/2021 à 6h14 CEST

Les Whitecaps de Vancouver a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-0 contre lui FC Dallas ce dimanche dans le Stade BC Place. Les Whitecaps de Vancouver Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Rapides du Colorado. En ce qui concerne l’équipe Frisco, le FC Dallas il a été battu 3-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Dynamo de Houston. Avec cette défaite, l’équipe Frisco s’est placée en onzième position à l’issue du match, tandis que le Whitecaps de Vancouver est neuvième.

La première partie du match a débuté de manière favorable pour l’équipe de Vancouver, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Brian blanc à la minute 20. Avec ce 1-0 s’est terminé la première moitié du match.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Whitecaps de Vancouver a donné accès à brun, Caicedo, Metcalfe, Ricketts et Vélo pour Bruno Gaspar, Cavallini, Laisse-moi, Brian blanc et Owusu, Pendant ce temps, il FC Dallas a donné accès à Schön, Martinez, Ricaurte et Ciste pour Pomykal, Ché, Quignon et Twumasi.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les joueurs de Vancouver en ont vu deux (Bruno Gaspar et Cavallini) et celles de l’équipe Frisco ont vu trois cartes, spécifiquement Les haies, Twumasi et Acosta.

Avec cette défaite, après avoir terminé le match, le FC Dallas il a été classé onzième dans le tableau avec 27 points. Les Whitecaps de Vancouver, quant à lui, a atteint la neuvième place avec 33 points.

Fiche techniqueWhitecaps de Vancouver :Crépeau, Veselinovic, Jakob Nerwinski, Rose, Owusu (Bikel, min.84), Teibert, Gauld, Dájome (Metcalfe, min.76), Bruno Gaspar (Brown, min.62), Cavallini (Caicedo, min.62) et Brian White (Ricketts, min.83)FC Dallas :Jimmy Maurer, Hedges, Bressan, Twumasi (Jara, min.85), Che (Martínez, min.61), Acosta, Quignon (Ricaurte, min.76), Jesús Ferreira, Pomykal (Schön, min.61), Obrián et PépiStade:Stade BC PlaceButs:Brian White (1-0, min. 20)