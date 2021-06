Les Whitecaps de Vancouver compliquent l’avance des Sounders de Seattle (2-2)

27/06/2021 à 05:14 CEST

le Sondeurs de Seattle et le Whitecaps de Vancouver ex aequo à deux lors du match disputé ce dimanche dans le Champ CenturyLink. le Sondeurs de Seattle Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Véritable lac salé (2-1) et l’autre avant lui LA Galaxie (1-2). En ce qui concerne l’équipe de Vancouver, le Whitecaps de Vancouver il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué LA Galaxie et cumule cinq défaites consécutives dans la compétition. Avec ce résultat, le Sondeurs de Seattle est resté leader de la Major League Soccer, tandis que le Whitecaps de Vancouver Il était douzième à la fin du match.

La rencontre a débuté de manière positive pour l’équipe Siatelite, qui a sorti la lumière avec un objectif de Ruidiaz, terminant la première mi-temps avec un score de 1-0 au tableau d’affichage.

La deuxième période a débuté de manière favorable pour les Whitecaps de Vancouver, qui a eu la cravate avec un peu de Laisse-moi quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, plus précisément à la minute 49. Encore une fois, l’équipe de Vancouver a marqué, revenant grâce à un but de Cavallini à la 55e minute. Sondeurs de Seattle avec un peu de Médranda à la 70e minute, concluant le duel sur le score de 2-2.

L’entraîneur de la Sondeurs de Seattle a donné accès à Leyva, Chasseur, Médranda Oui Rowe pour Attention, Bruin, Abdoulaye Cissoko Oui Roldan, Pendant ce temps, il Whitecaps de Vancouver a donné le feu vert à Owusu, Veselinovic, Brian blanc Oui Raposo, qui est venu remplacer Rose, Caicedo, Laisse-moi Oui Teibert.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Whitecaps de Vancouver (Cavallini, Caio Alexandre Oui Crépeau), alors que l’équipe Siatelite n’en a vu aucun.

le Sondeurs de Seattle de Brian Schmetzer mène le tournoi avec 25 points, occupant une place avec un accès direct aux demi-finales de conférence, tandis que l’équipe dirigée par Marc dos santos il s’est classé douzième avec huit points.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Whitecaps de Vancouver comme lui Sondeurs de Seattle jouera un nouveau match contre lui FC Dallas et le Rapides du Colorado respectivement.

Fiche techniqueSondeurs de Seattle :Cleveland, O’Neill, Abdoulaye Cissoko (Medranda, min.68), Gómez, Roldan (Rowe, min.85), Atencio (Leyva, min.61), Paulo, Smith, Roldan (Rowe, min.85), Ruidíaz et Bruin (Montero, min.61)Whitecaps de Vancouver :Crépeau, Rose (Owusu, min.73), Godoy, Gutiérrez, Bikel, Baldisimo, Teibert (Raposo, min.84), Caio Alexandre, Caicedo (Veselinovic, min.73), Cavallini et Dájome (Brian White, min.84 )Stade:Champ CenturyLinkButs:Ruidíaz (1-0, min. 40), Dájome (1-1, min. 49), Cavallini (1-2, min. 55) et Medranda (2-2, min. 70)