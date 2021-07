Les Whitecaps de Vancouver gagnent 2-1 contre LA Galaxy

in

18/07/2021 à 6h06 CEST

le Whitecaps de Vancouver gagné 2-1 contre Galaxie lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche au Stade BC Place. le Whitecaps de Vancouver Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir subi une défaite 0-4 lors du précédent duel contre Véritable lac salé. De la part de l’équipe de Los Angeles, le LA Galaxie a remporté 3-1 son dernier match du tournoi contre FC Dallas. Avec ce score, l’équipe de Vancouver est treizième, tandis que le Galaxie Il est troisième à la fin du match.

La première mi-temps du match a commencé d’une excellente façon pour lui LA Galaxie, qui a ouvert le tableau d’affichage au moyen d’un but Ravéloson quelques minutes après le début du match, en particulier à la cinquième minute. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

La deuxième période a commencé positivement pour le Whitecaps de Vancouver, qui a mis les tables grâce à un peu de Caicedo quelques minutes après le début de la deuxième mi-temps, plus précisément à la 48e minute. Par la suite, l’équipe de Vancouver a marqué, renversant la situation, obtenant 2-1 avec un but de Laisse-moi à 78 minutes. Finalement, la confrontation s’est terminée par un 2-1 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, le Whitecaps de Vancouver de Marc dos santos soulagé Caio Alexandre, Ricketts Oui Raposo pour Baldisimo, Brian blanc Oui Caicedo, tandis que le technicien du Galaxie, Greg Vanney, a ordonné l’entrée de Williams, Saldana, Stères Oui Aguirre fournir Zubak, Ravéloson, Klještan Oui Grand-père.

L’arbitre a sanctionné deux joueurs d’un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Baldisimo, du Whitecaps de Vancouver et un à Williams du Galaxie.

Avec cette victoire, le Whitecaps de Vancouver il monte à 12 points et se place à la treizième place du classement. Pour sa part, LA Galaxie il reste avec 24 points, à la place d’accès à une place qualificative pour le titre, avec lequel il a atteint cette dix-huitième journée de compétition.

Au prochain tour de la Major League Soccer, les deux LA Galaxie comme lui Whitecaps de Vancouver jouera un nouveau match contre lui Véritable lac salé et le Dynamo de Houston respectivement.

Fiche techniqueWhitecaps de Vancouver :Thomas Hasal, Godoy, Veselinovic, Gutiérrez, Brown, Baldisimo (Caio Alexandre, min.71), Teibert, Bikel, Caicedo (Raposo, min.92), Brian White (Ricketts, min.91) et DájomeLA Galaxie :Bond, Williams, Nick Depuy, Villafaña, Araujo, Raveloson (Saldana, min.70), Klještan (Steres, min.82), Víctor Vázquez, Cabral, Zubak (Williams, min.69) et Grandsir (Aguirre, min.82) )Stade:Stade BC PlaceButs:Raveloson (0-1, min. 5), Caicedo (1-1, min. 48) et Dájome (2-1, min. 78)