Les Whitecaps de Vancouver ont trois points après avoir dépassé les tremblements de terre de San Jose (3-0)

10/03/2021 à 06:06 CEST

Les Whitecaps de Vancouver a montré sa meilleure version après avoir battu 3-0 à Tremblements de terre de San José lors de la réunion tenue dans le Stade BC Place ce dimanche. Les Whitecaps de Vancouver Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 0-0 lors du dernier duel joué contre le Dynamo de Houston. En ce qui concerne l’équipe de San José, le Tremblements de terre de San José il a été battu par 1-3 lors du dernier match contre lequel il a joué Sondeurs de Seattle. Avec ce résultat, l’équipe de Vancouver est huitième, tandis que la Tremblements de terre de San José il est dixième après la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Whitecaps de Vancouver, qui a tiré le coup de canon sur le Stade BC Place à travers un peu de Brian blanc à la 26e minute, clôturant ainsi la première période avec un 1-0 à la lumière.

En deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe de Vancouver, qui a prolongé les distances avec un nouveau but de Brian blanc à la minute 59. Par la suite, l’équipe de Vancouver a marqué, augmentant le score au moyen d’un triplé de Brian blanc à la 74e minute, mettant ainsi fin à la confrontation sur le score de 3-0.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Whitecaps de Vancouver ils entrèrent brun, Ricketts, Raposo, Vélo et Habibullah remplacement Bruno Gaspar, Caicedo, Gaule, Owusu et Brian blanc, Pendant ce temps, il Tremblements de terre de San José a donné accès à Salinas, fer à repasser, Wondolowski, rivières et Cowell pour Judson, López, Benjamin Kikanovic, Alains et Abecasis.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les joueurs de la Whitecaps de Vancouver en a vu deuxOwusu et Jungwirth) et ceux de l’équipe de San José ont vu trois cartes, spécifiquement Remède, Nathan Pélaé et Salinas.

Avec cette bonne performance, le Whitecaps de Vancouver il monte à 37 points en Major League Soccer et reste à la huitième place du classement. Pour sa part, Tremblements de terre de San José il reste avec 33 points avec lesquels il a atteint cette trente-huitième journée.

Fiche techniqueWhitecaps de Vancouver :Crépeau, Rose, Jakob Nerwinski, Jungwirth, Owusu (Bikel, min.86), Teibert, Gauld (Raposo, min.86), Dájome, Bruno Gaspar (Brown, min.68), Caicedo (Ricketts, min.71) et Brian White (Habibullah, min.87)Tremblements de terre de San José :Jt Marcinkowski, Alanís (Rios, min.64), Nathan Pelae, López (Fierro, min.63), Abecasis (Cowell, min.64), Yueill, Judson (Salinas, min.46), Remedi, Chofis Lopez, Espinoza et Benjamin Kikanovic (Wondolowski, min.63)Stade:Stade BC PlaceButs:Brian White (1-0, min. 26), Brian White (2-0, min. 59) et Brian White (3-0, min. 74)