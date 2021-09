Les Whitecaps de Vancouver remportent la victoire contre Austin FC (2-1)

in

09/05/2021 à 03:00 CEST

Les Whitecaps de Vancouver gagné 2-1 contre Austin lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche au Stade BC Place. Les Whitecaps de Vancouver Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Véritable lac salé (4-1) et l’autre devant Los Angeles FC (2-1) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. De la part de l’équipe de Los Verdes, le Austin FC perdu par un résultat de 3-5 lors du match précédent contre le FC Dallas. Avec cette défaite, l’équipe de Los Verdes s’est placée en douzième position à l’issue du match, tandis que le Whitecaps de Vancouver est neuvième.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Austin FC, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Driussi. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un résultat de 0-1.

Après la mi-course du duel, en deuxième période est venu le but de l’équipe de Vancouver, qui a fait match nul avec un but de Godoy à la minute 70. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Whitecaps de Vancouver, qui a réussi à revenir avec un but de Caicedo à 83 minutes, mettant ainsi fin à la confrontation avec un score de 2-1 au tableau d’affichage.

Dans le chapitre sur les changements, le Whitecaps de Vancouver de Marc dos santos soulagé Caicedo, Metcalfe, Veselinovic et Ricketts pour Bruno Gaspar, Owusu, Vélo et Brian blanc, tandis que le technicien du Austin, Josh Wolff, a ordonné l’entrée de Romagne, Kleemann, Djitté, Stroud, Manneh et La mise en réseau fournir Gallagher, Dominguez, Besler, Driussi, Pochettino et Jiménez.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes. Les joueurs de la Whitecaps de Vancouver ils ont vu l’un d’euxCaicedo) et ceux de l’équipe de Los Verdes ont vu deux cartes, spécifiquement Fagundez et Kleemann.

Après avoir terminé le match, le Whitecaps de Vancouver a marqué trois points et s’est classé neuvième avec 26 points, tandis que Austin il s’est classé douzième avec 19 points.

Le lendemain le Whitecaps de Vancouver jouera contre lui Bois de Portland et le Austin FC jouera son match contre lui Dynamo de Houston.

Fiche techniqueWhitecaps de Vancouver :Thomas Hasal, Jungwirth, Godoy, Bruno Gaspar (Caicedo, min.46), Bikel (Veselinovic, min.74), Baldisimo, Teibert, Owusu (Metcalfe, min.60), Gauld, Brian White (Ricketts, min.90) et laisse moiAustin FC :Stuver, Besler (Djitte, min.73), Cascante, Nick Lima, Jiménez (Redes, min.87), Pochettino (Manneh, min.87), Ring, Driussi (Stroud, min.74), Fagundez, Domínguez (Kleemann , min.73) et Gallagher (Romagne, min.59)Stade:Stade BC PlaceButs:Driussi (0-1, min. 45), Godoy (1-1, min. 70) et Caicedo (2-1, min. 83)