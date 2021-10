Les Who vont enfin jusqu’au Top Ten américain

Fans de L’OMS, essayez celui-ci : qu’est-ce que le groupe a réalisé en Grande-Bretagne au printemps 1965, qu’il leur a fallu deux ans et demi de plus pour réaliser en Amérique ? La réponse est d’avoir un single dans le Top 10, qu’ils ont finalement apprécié lors du Hot 100 du 25 novembre 1967. La chanson en question était « I Can See For Miles », qui était entrée dans les charts américains le 14 octobre.

Les Who ont atteint le Top 10 dans leur propre pays avec leur premier single à succès, lorsque « I Can’t Explain » a grimpé au n ° 8 en avril 1965. Cela a atteint un maigre n ° 93 aux États-Unis, et trois autres singles dans les charts les deux années suivantes n’ont pratiquement pas arraché d’arbres non plus. « Ma génération » inexplicablement épuisé au n ° 74, « Happy Jack » leur a au moins donné une entrée dans le Top 40 en atteignant le n ° 24, et « Pictures Of Lily » a terminé au n ° 51.

Un gros pressing et un rush release

Le numéro du 30 septembre 1967 de Billboard rapportait que « I Can See For Miles » aurait l’un des plus gros pressages anticipés de Decca. Le single a été publié en précipitation aux États-Unis pour capitaliser sur la tristement célèbre performance de The Who dans l’émission télévisée CBS des Smothers Brothers.

La chanson est entrée dans le Hot 100 au n ° 72 (une place en dessous Elvis Presley« Big Boss Man ») et a fait des progrès constants, atteignant le Top 10 du classement du 18 novembre et, une semaine plus tard, passant la première des deux semaines au n ° 9. Il a été répertorié dans le numéro de fin d’année de Billboard comme le 96e plus gros succès de l’année; dans la liste 2004 des 500 plus grandes chansons de tous les temps de Rolling Stone, « Miles » est arrivé au n°258.

La chose la plus remarquable à propos de l’histoire, cependant, est que les Who ne sont jamais revenus dans le Top 10 du Hot 100 – et le single qui s’en est le plus rapproché est celui qui n’était pas du tout un record au Royaume-Uni : « Voyez-moi, sentez-moi » qui a atteint le n ° 12 en 1970.

