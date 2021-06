Les widgets Google iPhone peuvent être thématiques avec des arrière-plans quotidiens

Avec le lancement d’iOS 14 l’année dernière, de nombreuses applications Google ont ajouté la prise en charge des widgets d’écran d’accueil mis à jour. Les widgets de recherche Google ajoutent désormais de jolis arrière-plans personnalisables pour iPhone et iPad.

La principale application Google sur iOS propose deux widgets, à commencer par un simple raccourci 1×1 qui ouvre immédiatement le champ de recherche et le clavier pour saisir rapidement une requête. Le plus grand widget de Google vous permet également d’entrer rapidement Lens, d’effectuer une recherche vocale et une recherche incognito.

Lorsqu’ils ont été déployés pour la première fois, leurs arrière-plans étaient soit clairs, soit sombres pour correspondre au thème du système. Google a depuis mis à jour ces widgets pour prendre en charge les arrière-plans personnalisés. Pour changer, ouvrez l’application et sélectionnez votre avatar de profil. Général > Widgets > Le thème Widget présente une liste de sept options.

Il y a « System default » pour suivre votre iPhone ou iPad, tandis que « Light » ou « Dark » vous permet de définir indépendamment du thème de votre appareil. Les options les plus intéressantes sont Terre, Voyage, Art abstrait et Couleurs unies.

Chacun abrite plusieurs dizaines d’arrière-plans différents que vous pouvez sélectionner à la main ou définir sur « Actualiser quotidiennement », tout comme les fonds d’écran sur Android. Outre le changement d’arrière-plan, Google adapte également les thèmes aux boutons, bien que le champ de recherche en forme de pilule reste blanc dans la plupart des cas.

Ces nouveaux arrière-plans de widgets sont un moyen fantastique d’animer votre écran d’accueil sans avoir à changer manuellement le fond d’écran de votre appareil tous les jours. Cela pourrait inciter les gens à placer le widget, même s’ils recherchent généralement d’une autre manière, uniquement pour la galerie en rotation.

Les thèmes des widgets Google sur iPhone et iPad sont désormais largement déployés avec la dernière mise à jour.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Consultez 9to5Google sur YouTube pour plus d’informations :