Les widgets repensés de Chrome pour Android sont déployés en version bêta

Ils ressemblent à ceux d’iOS

Pendant longtemps, Google a laissé les widgets pour ses applications languir, mais depuis qu’Apple a introduit le concept sur iOS, Google a soudainement redécouvert les éléments de décoration de l’écran d’accueil. Il a déjà repensé la majorité des widgets de ses applications pour Android 12, et maintenant, la dernière application à suivre est Google Chrome.

Les nouveaux widgets ne sont disponibles que dans la version bêta actuelle, Chrome 95. Ils ont déjà été déployés pour certaines personnes, mais si vous ne les voyez pas encore dans le sélecteur de widgets de votre écran d’accueil, assurez-vous d’activer les deux indicateurs suivants :

1. chrome:drapeaux/#enable-quick-action-search-widget-android

2. chrome:drapeaux/#enable-quick-action-search-widget-android-dino-variant

Une fois activé, vous remarquerez trois nouveaux widgets dans le sélecteur de widgets. Il existe de nouveaux widgets de raccourcis de recherche 5×1 avec un accès rapide à la recherche Google, à la navigation incognito, à la recherche vocale et à Google Lens. Vous trouverez également un widget 5×2 avec les mêmes raccourcis dans un arrangement différent et plus spacieux, ainsi qu’une option supplémentaire pour démarrer le jeu de dino bien-aimé de Chrome. Il semble que certains des raccourcis soient omis en fonction de la taille de votre écran, sans aucun moyen de modifier leur ordre. Le dernier widget en ligne est un raccourci 2×2 pour démarrer le jeu dino, qui vous redirige vers chrome://dino. Aucun des nouveaux widgets n’est redimensionnable pour le moment, et les anciens signets et widgets de recherche restent inchangés.

Nous avons déjà vu Google travailler sur ces widgets alors qu’ils étaient à peine fonctionnels dans Chrome Canary 93. Le plus gros widget 5×2 consistait en des espaces réservés non fonctionnels pour les raccourcis et une barre de recherche. Fait intéressant, les nouveaux widgets semblent avoir été copiés directement de leurs homologues iOS, où Chrome offre déjà une apparence similaire depuis longtemps.

Étant donné que les widgets se sentent comme terminés à ce stade, nous ne serions pas surpris s’ils étaient mis en ligne pour tout le monde une fois que Chrome 95 atteindra le canal stable. (Et en fait, les drapeaux sont déjà en place dans la version stable actuelle, mais non fonctionnels pour l’instant). En attendant, vous pouvez jouer avec les widgets lorsque vous installez la version bêta actuelle, disponible sur le Play Store ou sur APK Mirror.

Merci: Prajjwal

