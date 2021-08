Les Windsor étaient « discrètement heureux » que Meghan ne soit pas venue aux funérailles de Philip .

The Independent a mis la main sur la nouvelle édition de poche de Finding Freedom, la version avec le nouvel épilogue mis à jour sur ce que le duc et la duchesse de Sussex ont fait au cours des deux dernières années. De toute évidence, Omid Scobie et Carolyn Durand n’ont pas écrit l’épilogue pour être un compte rendu complet de 2020 et 2021, mais ils voulaient répandre juste assez de thé pour que les gens achètent la nouvelle édition. Alors, qu’y a-t-il dans l’épilogue? Des choses intéressantes sur Harry demandant qu’une couronne soit déposée au cénotaphe, mais que la reine refuse. Des trucs sur l’interview d’Oprah. Et des trucs sur les funérailles de Philip. Vous pouvez lire la couverture de l’Indépendant ici. Quelques faits saillants :

La couronne du jour du Souvenir 2020 : Dans Finding Freedom, les auteurs affirment qu’une couronne de coquelicots rouges avait été commandée pour le prince Harry avec la Royal British Legion. “Mais au fil des jours, le geste de Harry est resté dans sa boîte au siège de l’association caritative dans le Kent.” Scobie et Durand allèguent ensuite que la demande de Harry a été refusée parce qu’il n’était plus un « royal de première ligne », avec une « source proche » du duc ajoutant qu’il était « attristé et déçu par la décision ». La source a ajouté: “Dix ans de service et un engagement à vie dans la communauté militaire et c’est ainsi que sa famille l’a reconnu.”

La réaction de William à l’interview d’Oprah : Dans Finding Freedom, les auteurs écrivent que, selon leurs sources, William “était compris comme” furieux “que des questions familiales privées soient discutées dans le domaine public” et ne commentera probablement pas à nouveau les affirmations faites dans l’interview d’Oprah. .

Comment Meghan se sentait après l’interview d’Oprah : Un ami de Meghan a déclaré aux auteurs que l’interview d’Oprah était « cathartique » pour la duchesse. “Toutes les choses qu’elle avait gardées pour elle ou qu’elle avait trop peur de dire [as a working member of the royal family] elle se sentait en sécurité pour enfin partager. C’était libérateur”, ont-ils ajouté. Les auteurs affirment également que personne dans la famille royale n’était au courant de l’interview d’Oprah jusqu’à ce qu’elle soit annoncée publiquement.

Les accusations d’intimidation : Les allégations ont été rapportées quatre jours avant la diffusion de l’interview d’Oprah. “Bien que la duchesse ait été habituée aux reportages diffamatoires, cette histoire en première page était plus inquiétante”, écrivent les auteurs de Finding Freedom, qui affirment que les allégations ont donné plus de confiance aux Sussex dans leur décision de quitter la famille royale. Un ami du couple, quant à lui, a déclaré aux auteurs: “C’était comme si certaines personnes au Palais faisaient de leur mieux pour saper et discréditer tout ce qu’ils craignaient que le couple puisse dire ou non pendant l’entretien.”

Deuxième anniversaire de mariage des Sussex : L’épilogue affirme que Harry et Meghan ont célébré discrètement leur deuxième anniversaire de mariage en mai dernier, alors que des restrictions de verrouillage étaient toujours en place en Californie. Au lieu de sortir, le couple a choisi de passer la journée à se souvenir de leurs noces de 2018 avec des personnes qui avaient participé à la cérémonie et a conclu les festivités avec un plat mexicain à emporter dans un restaurant local. Ils ont également échangé des cadeaux à base de coton, comme c’est la tradition pour les deuxièmes anniversaires de mariage.

Comment Harry s’est senti aux funérailles du prince Philip : Dans Finding Freedom, une source proche de Harry a décrit les funérailles comme “surréalistes” pour lui, tandis qu’une autre a noté qu’en termes de relation avec le reste de la famille royale, il y avait eu des “progrès” et des “efforts de tous les côtés”. . Un autre a ajouté qu’il y avait plus à faire en termes de réparation des relations, mais la visite que Harry a faite au Royaume-Uni pour les funérailles avait “brisé la glace”.

Les Windsor étaient heureux que Meghan ne soit pas venue aux funérailles : Dans Finding Freedom, les auteurs affirment que plusieurs membres de la famille royale étaient “compris pour avoir été” discrètement heureux “” que Meghan n’ait pas assisté parce qu’ils “ne voulaient pas d’un cirque” ou, comme l’a dit une source royale senior, ” la duchesse créant un spectacle ».

Meghan était quoi? A un mois de l’accouchement au moment des funérailles de Philip ? Il n’y avait aucune chance qu’elle se rende au Royaume-Uni pour cette seule raison, et je ne sais même pas pourquoi elle avait besoin de cette excuse. Elle aurait pu simplement hausser les épaules et dire « non » et tout le monde aurait compris. Et ce ne serait pas “Meghan créant un spectacle”, cela aurait été “les tabloïds britanniques et les Windsors créant un spectacle autour de Meghan”. La femme respire et elle a dix commentateurs royaux qui écrivent des chapes de 2000 mots sur la façon dont elle est le diable.

Pour le reste… Harry va bien, il comprend que sa famille est une poubelle et il a trop de faible pour sa grand-mère, qui est celle qui a refusé que sa couronne du jour du Souvenir soit déposée au cénotaphe. Bien sûr, la réaction de William à l’interview d’Oprah était furieuse – je soupçonne qu’il en a été gorgé de rage pendant des mois. Et oui, les allégations d’intimidation n’étaient que la façon pour la famille royale de «discréditer» Meghan.

