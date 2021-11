Les Wizards coupent le grand moment de forme du Miami Heat, et ils reviennent en deuxième position à l’Est

Les sorciers de Washington refuse de lâcher le gaz en NBA. La franchise de la capitale des Etats-Unis est de nouveau en 2e position de la Conférence Est (11-5) après sa dernière victoire sur chaleur de Miami (qui a remporté quatre victoires consécutives, maintenant 11-6 au total).

Bradley Beal a été le meilleur des Wizards avec une performance de 21 points et neuf passes décisives, suivi de son partenaire dans la « zone arrière », Spencer Dinwiddie (16 points et quatre passes décisives). Le grand match de Jimmy Butler pour le Heat n’a servi à rien, avec 29 points, cinq rebonds et quatre passes décisives sur son tableau de bord personnel.

Content d’en vomir un autre… DUUUUUUUUUUBBBB !!!! @ RealDealBeal23 pic.twitter.com/gSGazEVIKI – Washington Wizards (@WashWizards) 21 novembre 2021