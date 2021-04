Les Wizards de Washington battent les Sacramento Kings (111-123)

15/04/2021 à 06:52 CEST

Les sorciers de Washington a réussi à gagner en tant que visiteur de Kings de Sacramento par 111-123 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs des Sacramento Kings ont perdu à l’extérieur contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans 117-110, donc après le match, ils ont accumulé neuf défaites consécutives. De leur côté, les Wizards de Washington ont gagné à domicile pour Jazz de l’Utah par 121-125 et après le match, ils accumulent une séquence de quatre victoires lors des cinq derniers matchs. Les sorciers de Washington, après le match, il reste pour l’instant hors des positions Play-off avec 21 victoires en 54 matchs joués, tandis que Kings de SacramentoAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des Play-offs avec 22 victoires en 55 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre Les sorciers de Washington il était le meneur principal sur le terrain, en fait, il a obtenu une course de 10-0 et a obtenu la différence de points maximale (11) à la fin du quart et a terminé avec un 31-42. Puis dans la deuxième salle Kings de Sacramento distances réduites dans la lumière, en fait, l’équipe a obtenu une autre course de 12-2 au cours du quart, qui s’est terminée par un score de 29-28. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 60-70 au compteur.

Au cours du troisième trimestre Les sorciers de Washington Il a réussi à maintenir sa différence sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il termine avec un résultat partiel de 23-23 et 83-93 au total. Enfin, au cours du dernier quart, l’équipe visiteuse s’est distancée dans le jeu électronique, a augmenté l’écart à un maximum de 17 points (93-110) et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 28-30. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat de 111-123 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, Les sorciers de Washington a remporté la victoire grâce à 25 points, 11 passes et 15 rebonds de Russell Westbrook et les 31 points, trois passes et quatre rebonds de Bradley Beal. Les 33 points, six passes et cinq rebonds de De’Aaron Fox et les 18 points, deux passes et sept rebonds de Harrison Barnes ils n’étaient pas assez pour Kings de Sacramento A remporté le match.

Le prochain affrontement de Les sorciers de Washington sera contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Capital One Arena, tandis que le prochain adversaire de Kings de Sacramento sera Soleils de phénix, avec qui il jouera dans le Phx Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.