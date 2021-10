Les Wizards sont excités : qui a gagné le trade de Westbrook ?

Le grand transfert de l’été dernier a été celui qui a conduit à Russell Westbrook à Les Lakers de Los Angeles en échange de Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell Pope et Kyle Kuzma, qui a atterri le Les sorciers de Washington. Quelques semaines plus tard, les premières impressions de ce transfert sont claires : ceux de DC travaillent et ceux de LA ne le sont pas.

Qu’il soit clair qu’il est tôt pour tirer des conclusions définitives et que nous ne faisons qu’analyser ce qui se passe au début de la compétition. Pour le moment, Westbrook ne travaille pas à LA. C’est un joueur habitué à avoir beaucoup de ballon et dans une équipe où LeBron James et Anthony Davis monopolisent la plupart des possessions, il est difficile de briller. Frank Vogel travaille dur dans ces premiers stades de la compétition pour essayer de lui trouver une place dans le système de l’équipe qui le fera briller, mais il ne semble pas que ce sera facile. Pour le moment, cinq matchs : quatre mauvais et un bon.

————————————————– ———————————————– @ MONSTATREZZ est amusant . pic.twitter.com/hlgVghnzPE – Washington Wizards (@WashWizards) 29 octobre 2021

Haut niveau des sorciers

D’un autre côté, nous avons Washington, qui a concouru avec Westbrook et Beal l’an dernier, mais qui montre de grands sentiments cette saison. Les trois joueurs débarqués de LA jouent à un niveau élevé et les Wizards sont actuellement co-leaders de la Conférence Est avec quatre victoires et une seule défaite.

Hier, dans le triomphe contre un rival direct théorique pour la lutte pour les séries éliminatoires, les Wizards ont gagné avec leur star Bradley en tant que meilleur buteur (27 points lors de leur premier grand match de l’année) et avec leurs trois anciens lieutenants des Lakers performants à un niveau impressionnant. Harrell, qui part cette saison, a terminé hier avec 25 points, 13 rebonds et 5 passes décisives et Kuzma et Cadlwell-Pope ont terminé avec 21 points par barbe.

Nous verrons comment tout se passe. Jusqu’à présent, les Wizards ont commencé comme un coup et les Lakers ne commencent pas tout à fait. À ce jour, il est clair qui a été favorisé par le transfert, mais il reste encore beaucoup à faire pour que tout change.