Les Wolves, pour la première victoire contre Manchester United

in

29/08/2021 à 10:05 CEST

Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer rend visite aux Wolves à la recherche de leurs premiers points au début de la saison 2021/22. Ils ont chuté au minimum contre Leicester City et Tottenham Hotspur, à l’opposé des Red Devils : ils ont battu Leeds et marqué un point contre Southampton pour rester invaincus lors des deux premières journées de la Premier League.

L’équipe d’Old Trafford a montré de bons sentiments lors de la première, avec une tour de chapeau de Bruno Fernades et un récital d’assistances de Paul Pogba, les deux joueurs les plus en forme de Manchester United en début de saison. Les principales absences du troisième jour avant la pause passent Cavani, Phil Jones, Bailly, Telles et Rashford, qui restent indisponibles pour le coach norvégien.

Quant aux loups, ils ont riposté avec une belle victoire (0-4) contre Nottingham Forest en Coupe Carabao et sont à la recherche de la première victoire de la saison en Premier League, ce qui leur a résisté les deux premiers jours. Sans Nuno Espírito Santo, architecte du nouveau statut du club, ni des joueurs comme Cutrone, Patricio ou Otasowie, Wolverhampton entame une nouvelle étape dans le football anglais.

Pour renverser Manchester United, le but des loups

Depuis que Wolverhampton est revenu dans l’élite britannique, Ils n’ont remporté que deux victoires contre les Diables rouges : lors de la saison 2018/19, ils ont remporté deux fois à domicile en Premier League et en FA Cup.. Cependant, lors des cinq dernières confrontations directes, ils enregistrent trois défaites et deux nuls.

Dans quelle est la quatrième saison de la Wolves Premier League, le total des bagages contre Manchester United est de deux victoires, quatre nuls et trois défaites en neuf matchs. Le dernier match avant la relégation de l’équipe de la ville de Wolverhampton s’est terminé par une victoire (0-5) à l’extérieur avec des buts de Chicharito à deux reprises, Welbeck, Valence et Evans.