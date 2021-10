Les Xbox Games with Gold de novembre 2021 révèlent la date et les prévisions

C’est la semaine de la date de révélation des jeux Xbox avec Gold en novembre 2021 et nous espérons que certaines prédictions se réaliseront.

Les frais d’abonnement sont de 6,99 £ par mois et vous pouvez également rejoindre le Game Pass pour 7,99 £ par mois. Si vous faites partie d’un service Major Nelson’s Pass, il y a beaucoup à attendre au cours de l’avant-dernier mois de Noël, car Forza Horizon 5 rejoindra son catalogue sans frais supplémentaires.

Alors que l’arrivée du prochain Forza est incroyablement excitante, Microsoft célèbre également les 20 ans de sa plate-forme de jeu.

Quand seront dévoilés les Xbox Games with Gold de novembre 2021 ?

Les Xbox Games with Gold de novembre 2021 seront dévoilés entre le 25 et le 31 octobre.

Il n’y a jamais de jour fixe pour l’annonce du major Nelson, mais elle intervient toujours la dernière semaine du mois en cours. La programmation de Microsoft pour septembre a été annoncée le 26 août et les cadeaux d’octobre ont été révélés le 28 septembre.

Assurez-vous de suivre le major Nelson sur Twitter pour le dévoilement.

Prédictions Xbox Games with Gold de novembre 2021

L’une de nos prédictions pour les cadeaux Xbox Games with Gold de novembre 2021 est Left 4 Dead 2.

Back 4 Blood vient tout juste de sortir et est disponible sur Game Pass, mais peut-être que Left 4 Dead pourrait être l’un des 360 titres du mois prochain. Une autre possibilité est peut-être que Saints Row 2 continue de progresser vers le redémarrage de la série en 2022.

Nous aurions deviné un jeu Tomb Raider, mais il semble que Square Enix soit sur le point d’annoncer un titre anniversaire pour le 25e anniversaire de la série. Quant à la sélection Xbox One, il est possible que l’une d’entre elles soit une énorme exclusivité Microsoft dans le cadre des célébrations du 20e anniversaire le 15 novembre.

octobre

Ci-dessous, la programmation d’octobre :

Aéro – 1er – 31 octobre

Flotter – 16 octobre – 15 novembre

Castlevania : Harmonie du Désespoir – 1er – 15 octobre

Resident Evil Code : Veronica X – 16 – 31 octobre

