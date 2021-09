Les Xbox Insiders peuvent désormais diffuser des jeux cloud sur leurs consoles

Microsoft a enfin commencé à se déployer Jeux en nuage Xbox – la caractéristique formellement connue sous le nom xCloud – aux consoles Xbox. La société a annoncé son intention d’apporter cette fonctionnalité aux consoles le mois dernier, et nous commençons maintenant à la voir devenir disponible pour toute personne inscrite au programme Xbox Insider.

Dans sa forme la plus simple, le service Xbox Cloud Gaming arrivant sur Xbox One et Xbox Series X/S vous permettra de diffuser des jeux et de les essayer avant de vous engager à les enregistrer sur votre console. Ne vous attendez pas à une fonctionnalité 4K ici, cependant; tout cela est ciblé sur 1080p dans un mode « essayez avant d’acheter ».

Mais il existe une autre application plus importante du service sur console : le service vous permettra également à terme de jouer à des jeux exclusifs Xbox Series X/S – comme Microsoft Flight Simulator – sur Xbox One, bien que cela ne soit pas viable au lancement.

Plus de 100 titres Xbox Game Pass seront disponibles dans le cadre de cette première vague d’intégration Xbox Cloud Gaming sur console, et vous pourrez, par exemple, vous lancer dans une partie de Minecraft Dungeons avec votre ami sans avoir à télécharger le titre au préalable. – tout cela grâce à la puissance du cloud.

Si vous n’avez pas encore accès au vol Cloud Gaming, ne vous inquiétez pas : Microsoft déploie actuellement l’accès à un «sous-ensemble aléatoire d’Alpha Skip-Ahead et d’Alpha Insiders» (merci, The Verge). Vous n’aurez probablement pas trop de temps à attendre avant de pouvoir essayer cette expérience de streaming par vous-même.

Microsoft a précédemment déclaré que le public pouvait s’attendre à accéder à cette fonctionnalité d’ici les vacances 2021.