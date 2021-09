Les Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro sont filtrés : design, appareils photo et bien plus encore | La technologie

La série de téléphones haut de gamme de Xiaomi baptisée d’un T à la fin du nom va recevoir deux nouveaux membres de la famille, qui ont été aperçus pour la première fois grâce à une fuite.

S’il y a quelque chose de difficile dans ce monde, c’est d’apprendre les noms de tous les smartphones. Et on ne dit plus de tous ceux du marché, une seule marque nous suffit. Et Xiaomi est l’un de ces maux de tête pour ceux d’entre nous qui se consacrent à la technologie et qui ont une mauvaise mémoire.

Heureusement, en le répétant encore et encore, ils restent. Le problème, c’est quand vous vous faites un nom et qu’ils vont le changer. Et pourquoi dit-on cela ? Eh bien, parce que le design du premier smartphone Xiaomi qui perd le suffixe Mi dans le nom vient d’être filtré. Nous parlons du Xiaomi 11T et du Xiaomi 11T Pro.

Une fois l’anecdote du nom passée, passons à l’essentiel. Après les succès Xiaomi Mi 10T et Xiaomi Mi 10T Pro, la société a déjà ses nouveaux fleurons bon marché prêts, ceux baptisés avec le suffixe T à la fin du nom.

Une fois le Xiaomi Mi 11 présenté, ce n’était qu’une question de temps avant que ses frères plus abordables n’arrivent à offrir une qualité maximale avec une construction un peu plus austère et donc économique.

Le lancement officiel de la série Xiaomi 11T est attendu le 15 septembre, dans un événement mondial que la marque chinoise organise actuellement, mais les rendus divulgués nous permettent de voir le design qu’auront ces deux nouveaux terminaux.

Les rendus des Xiaomi 11T et 11T montrent que les prochains smartphones auront un design plus similaire à la série Mi 11X que les modèles Mi 11. Cela se reflète dans le placement central de la caméra avant, ainsi que dans le design de l’arrière caméra. .

Ce mobile Xiaomi est probablement l’un des plus complets de son catalogue, avec une puissance exceptionnelle et aussi 5G et WiFi 6.

Le module de forme carrée possède deux grands capteurs et un plus petit, avec un flash LED et la marque AI Camera de 108 Mpx, qui entre en collision avec les précédents Mi 10T et Mi 10T Pro, qui différaient précisément en ayant respectivement 64 et 108 Mpx.

En parlant de caractéristiques techniques, on pense que le Xiaomi 11T aura un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, un processeur MediaTek et une configuration de triple caméra arrière à l’arrière, tandis que le modèle Pro aura un panneau OLED 120 Hz, un SoC Snapdragon 888, une batterie de 5 000 mAh et une charge de 120 W.

Enfin, les Xiaomi 11T et 11T Pro seraient disponibles en options de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne ou, l’option la plus chère et la plus ambitieuse, 8 Go de RAM avec 256 Go internes.