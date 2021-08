Les Yankees ajoutent leur dixième victoire consécutive

24/08/2021 à 7h48 CEST

.

Le voltigeur de droite Giancarlo Stanton a réussi un circuit et a produit trois points pour mener la 10e victoire consécutive pour les Yankees de New York, qui ont battu les Braves d’Atlanta 5-1, en duel interligues. Les Yankees ont mis fin à la séquence de neuf victoires consécutives du leader Atlanta, qui était la première rencontre en près de 120 ans entre des équipes qui ont remporté au moins neuf matchs d’affilée. Stanton a marqué dans le deuxième contre le jeune partant dominicain Huascar Ynoa (4-3), 23 ans, et a égalé le match 1-1 au sixième avec un double de deux points et deux retraits.

Le receveur dominicain Gary Sanchez a assuré New York avec un coup sûr avec deux retraits en huitième, un simple de deux points. Le partant Jordan Montgomery (5-5) a travaillé pour réussir quatre buts sur balles en cinq manches, limitant les Braves à seulement deux coups sûrs, dont un home run de l’arrêt-court Dansby Swanson.

L’enclos des Yankees a pris le relais à ce moment-là. Le releveur nicaraguayen Jonathan Loaisiga a lancé deux manches sans but et a retiré quatre frappeurs adverses sur des prises. Le dominicain Wandy Peralta a travaillé en battant deux coups sûrs en huitième manche et le plus proche cubain Aroldis Chapman a terminé avec Atlanta en travaillant le neuvième avec trois « retraits » au rythme de la conga.

La frappe latino-américaine des Yankees mettait en vedette Sanchez, qui est allé 4-1 avec deux points produits.

Travis Shaw frappe un grand chelem et sauve les Red Sox

Le joueur de premier but Travis Shaw a frappé un grand chelem de fin de match dans la 11e manche du match qui Les Red Sox de Boston ont battu les Rangers du Texas 8-4. Shaw, qui est arrivé en tant que remplaçant défensif en huitième manche, a frappé un circuit de 3-2 contre Dennis Santana (2-3), envoyant le ballon au-dessus de l’enclos des releveurs de Boston. Il agita la batte et se tourna vers la grotte avant de frapper les bases, ses coéquipiers se blottissant pour le rencontrer à l’assiette. Le coup était le premier de Shaw depuis son arrivée le 15 août après avoir été placé sur la liste de transfert des Milwaukee Brewers.

Le voltigeur de centre gauche mexicain Alex Verdugo et le droitier Hunter Renfroe ont également retiré le ballon du parc pour les Red Sox dans un match qui n’a pas pu être joué dimanche en raison des pluies causées par l’ouragan Henri.

Garrett Whitlock (5-2) a travaillé 2 2/3 manches pour la victoire des Red Sox.

Les Rangers ont le moins de victoires dans les ligues majeures depuis la pause des étoiles, avec une fiche de 8-26. Le frappeur désigné cubain Andy Ibanez, qui a inscrit une fiche de 4-2, a réussi un doublé de deux points pour égaliser le score en neuvième manche contre Matt Barnes.

Le Vénézuélien Ortega aide les Cubs à mettre fin à leur séquence de défaites

Le voltigeur de centre vénézuélien Rafael Ortega a frappé un circuit pour mettre fin au match en fin de neuvième manche et le les louveteaux de Chicago arrêté leur plus longue séquence de défaites à domicile en battre les Rocheuses du Colorado 6-4. Ortega est devenu le joueur décisif de l’offensive des Cubs, avec une fiche de 1 contre 4 avec deux points marqués et des points produits.

Le frappeur de pincement Jason Heyward a ouvert le neuvième avec un simple et, après un retrait, Ortega a frappé le seul circuit du match, déposant le ballon dans les sièges du champ droit.

Les Cubs ont marqué cinq fois au cours des deux dernières manches pour briser une séquence de 13 défaites consécutives à Wrigley Field, la pire de l’histoire de la franchise. Le releveur Daniel Bard (7-9) a accordé le dernier circuit après que les Cubs aient profité des buts sur balles en huitième manche qui leur ont permis de réduire l’écart.

Le releveur des Rockies Jhoulys Chacín a rempli les jambières avec trois buts sur balles consécutives pour ouvrir la huitième manche et le voltigeur hispanique Michael Hermosillo a doublé pour couronner une attaque de trois touchés qui a égalé le score à 4-4. Le voltigeur de centre Sam Hilliard a frappé un simple de deux points dans une première manche au cours de laquelle les Rocheuses ont croisé le marbre à trois reprises. Le joueur de premier but CJ Cron a réussi trois coups sûrs pour le Colorado, qui est tombé pour le deuxième match consécutif après une séquence de cinq victoires consécutives.

La victoire est revenue au Mexicain Manuel Rodríguez (2-2) lorsqu’il a abandonné la neuvième manche dans l’ordre.

Tsutsugo et Reynolds mènent le retour des Pirates et gagnent

L’attaquant japonais Yoshi Tsutsugo a frappé un circuit et le voltigeur de centre Bryan Reynolds a triplé en septième manche pour aider le pirates de Pittsburgh pour terminer le retour et battre les Diamondbacks de l’Arizona 6-5 en duel d’équipes perdantes.

Avec le match à égalité pour le huitième, Noé Ramírez (0-1) a eu trois buts sur balles consécutifs pour occuper les jambières avant que Jake Faria n’entre pour affronter le troisième but Ke’Bryan Hayes avec un retrait. Hayes a frappé la balle courte sur le 10e lancer et Kevin Newman a marqué.

Tsutsugo a amorcé le retour de Pittsburgh en septième manche avec son deuxième circuit en tant que frappeur de pincement cette saison, avec un tir en solo du mur du champ droit. Reynolds a conduit Hayes sur un pointeur à 3 points au centre-droit sur un circuit du releveur Joe Mantiply pour ramener Pittsburgh à un. Reynolds a marqué sur une erreur du joueur de troisième but vénézuélien Asdrúbal Cabrera et a mis l’égalité au tableau.

Pittsburgh a remporté trois des quatre matchs après avoir perdu 13 de ses 14 derniers matchs pour passer à 3 1/2 matchs pour les Diamondbacks, qui sont les derniers de la Ligue nationale.

Le Vénézuélien Valera marque le run gagnant des Blue Jays

Le demi-coureur Breyvic Valera a marqué le bris d’égalité sur un terrain sauvage à la huitième manche, et Les Blue Jays de Toronto ont battu les White Sox de Chicago 2-1. Valera a couru pour Reese McGuire après que le receveur des Blue Jays ait sélectionné le plus proche Craig Kimbrel (2-4) pour commencer la manche. Valera s’est hissé au deuxième rang sur un lancer sauvage de Kimbrel sur un retrait au bâton à Bo Bichette, a avancé au troisième rang avec un retrait au sol et a marqué lorsque le releveur a découvert un autre lancer sauvage, cette fois au voltigeur dominicain Teoscar Hernández.

Le releveur Tim Mayza (3-1) a inscrit un huitième parfait pour la victoire et le plus proche Jordan Romano a terminé pour son 12e arrêt en 13 occasions.

Toronto a gâché une solide sortie de Lance Lynn avec Chicago et a donné aux White Sox leur quatrième défaite en cinq matchs. Les Blue Jays, qui ont remporté sept des neuf matchs, se sont améliorés à 9-14 en matchs en un seul point. Lynn a accordé un point sur quatre coups sûrs en sept manches, mais a raté la décision pour la cinquième fois consécutive en tant que partante. Il n’a plus gagné depuis une victoire sur les Brewers sur la route à Milwaukee le 25 juillet.